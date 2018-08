Recurso de alzada de Ecologistas en Acción contra el vertedero de Barxeta

Ecologistas en Acción ha presentado recurso de alzada contra la admisión a trámite de una DIC (Declaración de Impacto Ambiental) para la construcción de una planta de tratamiento de residuos no peligrosos y vertedero en el término municipal de Barxeta. Tal como expone la asociación conservacionista, la admisión a trámite «debe someterse previamente a evaluación ambiental». Y no hacerlo «es manifiestamente irregular, pues entre la documentación sometida a información pública no consta el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental», señalan en su escrito, al que ha tenido acceso Levante-EMV y que ya se ha presentado en forma de recurso ante la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

Según Ecologistas en Acción, «la evaluación ambiental debe preceder a los actos de aprobación de planes, programas y proyectos», cuestión ésta que no se ha dado en la admisión a trámite del proyecto, insisten. Por este, el principal, pero por otros dos aspectos más que la admisión a trámite podría vulnerar, el colectivo ha solicitado la nulidad del proceso. «Un posible otorgamiento de la DIC [es decir, declarar que la iniciativa tiene interés para la comunidad y dar, por tanto, el visto bueno a la obra] «vaciaría de contenido el obligado futuro estudio de impacto ambiental; de hecho, lo convertiría en inútil», señalan desde el colectivo conservacionista, que viene a decir que si se realiza la evaluación ambiental en una fase posterior, «carecería del carácter preventivo» que esta ha de tener, señalan.

Pero precisiones administrativas al margen, la posibilidad de instalar un vertedero en Barxeta ya cuenta con la oposición férrea del ayuntamiento. El consistorio que preside Vicent Mahiques, de Esquerra Unida, reveló el martes que la empresa promotora del mismo, Servicios Medioambientales de Valencia, SL, cuenta con tres negativas rotundas por parte del ayuntamiento derivadas de tres reuniones mantenidas en los meses de febrero y marzo entre el equipo de gobierno y representantes de la firma, aunque la administración local no tiene potestad para frenar el proyecto si este contara con el respaldo de la conselleria.



En una actual cantera

La idea propuesta por la citada mercantil es habilitar en una cantera de extracción de arcillas situada entre el Tossal Negre, la Lloma de l'Ametler y la Lloma de la Tórtola, en una zona forestal cerca de la carretera entre Llocnou de Fenollet y Barxeta, «una planta de eliminación y revalorización de residuos no peligrosos ni urbanos», según el enunciado de la misma. El vertedero estaría divido en varias celdas con una vida útil que va de un año la que menos hasta doce años la de mayor capacidad de llenado, según añaden.

El ejecutivo que preside Mahiques habla en todo momento en el comunicado oficial remitido el martes de «rechazo frontal» al vertedero, y recuerda que esas tres negativas (la última tras una reunión acaecida el 8 de marzo y en presencia no sólo del gobierno, sino de los partidos de la oposición, Compromís y PP) han sido «muy claras» y que la empresa, pese a ello, ha mantenido su hoja de ruta y ha solicitado la declaración de interés comunitario. Y la conselleria la ha admitido a trámite.