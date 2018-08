Buscan a un hombre desaparecido en el río Sellent

Los servicios de emergencias buscan desde esta tarde a un hombre desaparecido en el río Sellent a la altura del municipio de Bolbaite. Según ha informado Emergencias de la Generalitat Valenciana a este diario, el hombre cuyo paradero se desconoce en estos momentos, tiene 50 años. La última vez que se le vio fue alrededor de las 17.30 horas del día de hoy, dos horas antes del primer aviso al 112 de su desaparición.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres unidades con cinco efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, así como del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), bomberos voluntarios de Navarrés y el jefe de sector de Xàtiva, además de un helicóptero de rescate que supervisa las tareas desde el aire.

Según ha contado la alcaldesa de Bolbaite, Carolina Mas, el hombre que se encontraba en la tarde de este domingo en la zona de baño del río Sellent no era vecino del municipio. "Es muy raro", ha admitido la edil a Levante-EMV, "en el río no hay mucha superficie para perderse, además, no hay agua en todas las fosas". Mas ha explicado que "si estuviera en el lago principal" se podría divisar al desaparecido desde el exterior sin problemas. La zona en la que se realizan las tareas de búsqueda está acondicionada para el baño y cuenta con una gran afluencia durante todo el periodo estival.