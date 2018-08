Campanya pel «No és No» en les festes de l'Olleria

el programa d'accions per la igualtat i contra la violència de gènere i les agressions sexuslas de l'Ajuntament de l'Olleria, enguany es centrarà en accions relatives a les festes amb la campanya coneguda com «No és No. Per unes festes sense agressions sexistes». La campanya que ha comptat amb el finançament de la Diputació de València. Ja fa tres anys que el consistori de l'Olleria va començar un programa amb diverses accion. Les accions estan enmarcades dins del Pla d'Igualtat (acabat d'aprovar al ple municipal). En la imatge, la regidora de Benestar social, Gloria Micó, i l'alcalde, Julià Engo. «Des de l'administració local volem que la gent, que les dones especialment, se senten segures», manifesta Micó.