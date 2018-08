El Olímpic comienza la liga con una trabajada victoria ante el Silla en un partido muy disputado

El Olímpic ha iniciado la liga con una victoria en Silla (0-2), en un encuentro muy disputado, igualado, y con alternativas, en el que el rival tuvo incluso más ocasiones, hasta un tramo final del partido en el que el Olímpic se impuso, y consiguió los dos goles. El entrenador del Olímpic, Jero López, no ocultó, tras el partido, que no fue nada fácil sumar los tres puntos y reconoció que fue «muy disputado, de muchas alternativas, con momentos para ellos y momentos para nosotros. Creo que ha ganado el partido quien ha jugado más organizado el final del encuentro». Un encuentro «descontrolado por momentos», señalaba López, quien añadía que «hemos sido capaces de mantener la cabeza tranquila y el orden. Al final siempre creamos ocasiones». El técnico del club de Xàtiva se mostró contento «porque el equipo ha ido a más desde el inicio de la pretemporada», y también porque durante el encuentro se fue de menos a más, «para ganar aquí había que correr más que el rival, poner mucho coraje y pelear cada balón», concluía.

El partido en Silla no empezó bien, pues en el calentamiento se lesionó Iker „una lesión muscular„, incluido en el once inicial; y en la primera parte Víctor Banegas sufrió también un lesión muscular, por lo que ambos serán seguramente bajas para el próximo partido de liga. Con todo, como ha destacado el entrenador Jero López, se ha evidenciado que se ha conformado una buena plantilla y aquellos que los sustituyeron no mermaron el rendimiento de equipo, «los jugadores que han salido al campo han tenido poder físico, futbolístico y han revitalizado al equipo, han sumado».

Escobar y Moscardó recibieron las primeras tarjetas amarillas de la temporada. Álex Cortell y Rubén Solano fueron los autores de los primeros goles del Olímpic de la temporada: El primero marcó de penalti tras ser derribado después de un tiro suyo tras rápido contragolpe que rechazó Lucas; mientras que el segundo protagonizó una galopada desde campo propio, perseguido por Capsi, que acabó con el remate a portería.

Por su parte, el entrenador del Silla, Edu Revert, lamentó que su equipo lo hiciera todo bien «hasta el minuto 75, cuando dejamos al rival correr».

El Olímpic entrenó ayer y hoy descansa. Se retomarán los entrenamientos mañana y continuarán hasta el sábado, todos ellos, de momento, por la mañana. El domingo por la tarde debutará en la Murta ante el Orihuela, que también ganó su primer partido de liga . El club setabense espera la confirmación de la visita o no a la Murta del embajador de la India en España, Venkatesh Varma, invitado tanto por el club como por el ayuntamiento de la ciudad. Se espera también que el debut en casa y la victoria en la primera jornada anime la adquisición de abonos.