Comença el procés de votació de Castelló de Rugat Participa

Castelló de Rugat va obrir dilluns el termini de la segona fase del programa Castelló Participa 2018, que estarà obert fins el pròxim 8 de setembre. El programa està obert a la participació de qualsevol veí o veïna que estiga empadronat a la població i siga major de 16 anys. Per tal de poder votar cal presentar el DNI i omplir el model de votació que hauran rebut prèviament per correu a casa, o que podran aconseguir tant a la biblioteca municipal com la web municipal. Per fer memòria, enguany es destinen 20.000 euros del pressupost municipal a les inversions que els ciutadans decidisquen. Les propostes, que també han estat fetes de forma oberta pels veïns, ja van passar per un filtre tècnic i han estat resumides en un total de 26.

Les propostes d'inversió són tan diverses com per exemple, ofertar classes de valencià de nivell C1 i C2 o la millora i manteniment de l'ermita. Entre les diferents qüestions que apareixen al model de votació, els ciutadans podran fer tria només d'un projecte. Finalment, a partir de la finalització de la votació i el recompte, s'executaran els projectes per ordre de votació fins a esgotar els 20.000 euros.