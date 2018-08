Ontinyent recicla més de 1.000 Kg de vidre cada dia durant les festes

Ontinyent ha recollit més de 6.500 quilos de vidre durant els dies centrals de les festes de Moros i Cristians només en els contenidors especials que s'han inclòs dins de la campanya de recollida extraordinària La reconquesta del vidre, que ha realitzat conjuntament l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers i l'empresa Ecovidrio. D'aquesta manera, per quart any consecutiu, la ciutat supera la recuperació de 1.000 quilos diaris de vidre durant les festes, superant en 500 kilos la xifra obtinguda en l'edició anterior. La campanya ha inclòs la visita de diversos educadors que informaven als festers sobre el procés del reciclat de vidre i els lliuraven obsequis com a obridors, borses, xapes, etc. Una ecopatrulla col·laborava amb la retirada del vidre dels contenidors.