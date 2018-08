Torna la representació bianual del Miracle de Sant Vicent Ferrer

Demà divendres tindrà lloc la representació teatral del Miracle de Sant Vicent Ferrer a càrrec del grup l'Altet de l'Aire. L'escenificació del miracle, que és possible gràcies al suport de la regidoria de Cultura i que té lloc bianualment, tindrà lloc a les 20:30 hores a la replaça de l'ermita i comptarà amb la participació de més de 70 persones entre actors i col·laboradors com el cor parroquial, que en un moment de la representació interpretarà els gojos a Sant Vicent Ferrer.

Segons ha explicat Juan Martí, director del grup de teatre l'Altet de l'Aire, la representació estarà dividida en dos actes. En el primer acte s'escenificaran passatges de la vida quotidiana de l'Agullent de l'any 1600, una localitat rural que tot just s'acabava d'independitzar d'Ontinyent. A aquesta primera part fins i tot es faran referències a moments històrics arreplegats al Llibre dels Consells de la Universitat d'Agullent. En la presentació d'enguany, en aquesta primera part es donarà un especial pes a la música, i entre d'altres, s'interpretaran el cant de la trilla i l'aguinaldo.

La segona part de la representació versarà específicament sobre el Miracle de la pesta que efectuà Sant Vicent Ferrer a Agullent al 1600, quan gràcies a la seua intersecció el poble es deslliurà de la pesta bubònica.

També per a demà divendres, prèvia al teatre, hi ha prevista una Ruta Turística Vicentina que permetrà recórrer els principals indrets d'aquesta localitat de la Vall d'Albaida vinculats a Sant Vicent Ferrer. Les places per a participar a la ruta, que partirà a les set de la vesprada de la plaça Major, són limitades i cal inscriure's prèviament a l'Ajuntament d'Agullent (al telèfon 96 290 70 80). Cal recordar que l'ermita de Sant Vicent Ferrer d'Agullent té enguany la distinció de temple jubilar vicentí.



Jocs a la fresca tots les nits

Per altra banda, dilluns començà al passeig de la Font Jordana una nova edició dels Jocs a la Font, que inclouen competicions de parxís, escacs, futbolí, la ronda, dòmino, truc, ping-pong, el guinyot... En total nou propostes de joc que es disputaran a la fresca per les nits fins hui dijous com últim dia.