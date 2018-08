Hay que ir a la murta

Se debuta en casa. Motivos hay, sin duda, para estar este domingo en la Murta. Ya no únicamente es por tratarse del primer partido de liga, que siempre es un aliciente sea quien sea quien juegue, sea quien sea quien preside el club en ese momento, sea quien sea el rival.

No, no es únicamente por esos motivos, que también. El club está pasando por un momento determinante, con la mirada puesta, esperamos, en la no demasiado lejana conversión en Sociedad Anónima Deportiva. El verano ha sido complicado, muy complicado, con muchas trabas y obstáculos, pero pese a ello, se ha conseguido poner en marcha la temporada, poner en marcha «el motor». Se ha hecho por el empecinamiento de José Alemany y del grupo SUDEVA que pese a las «sorpresas» negativas sigue mostrando ilusión y poniendo dinero.

A día de hoy yo también estoy ilusionado. Me gusta la plantilla que ha confeccionado Rifaterra y el resto del grupo. En Silla pasé de cierta incredulidad tras ver que no creábamos ocasiones a ponerme de pie y a acompañar a Solano en la carrera que acabó en gol.

Hay equipo, hay ganas, hay ilusión, hay trabajo? pero no es suficiente. La única recompensa que pueden tener aquellos que se lo están «currando» es ver en la Murta aficionados, ver que aumenta el número de abonados? Ya no hay excusas: se acaba agosto, se juega en casa, hemos ganado el primer partido, se puede adquirir el abono en varios lugares y desde dos horas antes del partido, se recibe en la Murta a un «gallito», el Orihuela y el precio es asequible.

Si se lo puede permitir, no lo dude: sáquese el abono de la temporada, una temporada que nos va a dar mucho, seguro. ¡Nos vemos en la Murta!