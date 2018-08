L'Escola d'Estiu de Canals finalitza amb èxit d'assistència i d'activitats

Al voltant de 180 xiquets, entre 3 i 12 anys, han participat de l'Escola d'Estiu Municipal de Canals, organitzada des de la regidoria de Joventut amb l'objectiu de continuar oferint alternatives lúdiques i educatives per als més menuts i joves durant les vacances. Des del 2 de juliol fins al 24 d'agost, al CEIP José Mollà, s'ha portat a terme la que és una de les activitats emmarcades en el programa Viu l'Estiu Jove 2018. Les inscripcions han sigut quinzenals i amb varietat d'horaris ja que s'han ofert tres possibles torns per a cada quinzena.

Els més menuts han pogut aprendre amb activitats molt diverses com tallers, jocs, música, teatre, anglés i manualitats. Aquest any destaquen els treballs amb material reciclat que ha ajudat a conscienciar als més menuts sobre la importància de cuidar el Medi Ambient. A més, cada dia han gaudit d'un temps de piscina al poliesportiu municipal, han destacat fonts municipals.

Per al regidor de Joventut, el també alcalde de Canals, Ricardo Requena, l'Escola d'Estiu «cada any es supera, però aquest any ha sigut un èxit absolut»,afirma. I ha afegit que «les xifres d'assistents són molt bones, més inscrits que en anteriors edicions, però allò millor és la satisfacció dels xiquets, de les famílies i dels 20 monitors que han treballat dia a dia», ha assegurat el primer regidor.