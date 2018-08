El Ontinyent CF rectifica y rebaja a los aficionados del Castellón las entradas a 15 ?

El Ontinyent CF ha rectificado y las entradas para los aficionados del CD Castellón del partido de este fin de semana en el Clariano ante el club textil tendrán finalmente un precio de entre 15 y 20 euros para los orelluts. La entidad presidida por Luis Ortiz había fijado inicialmente un precio de 25 euros para los aficionados del Castellón, lo que había motivado las críticas de la afición y de la directiva del club castellonense, que había anunciado que no acudiría a Ontinyent a acompañar al equipo para el partido.

Ayer por la tarde, el Ontinyent CF rectificaba y señalaba que había llegado a un acuerdo con el CD Castellón para que las entradas para la afición visitante tuvieran un precio de 15 (general) y 20 euros (en la grada de Tribuna). El club textil también indicaba que se establecerá una taquilla dedicada a la afición del Castellón en la base de La Torreta, así como un acceso a su zona en la grade de General, que será en el extremo sur del estadio.

Por la mañana, la directiva del CD Castellón había anunciado que no acudiría hasta la capital de la Vall d'Albaida para presenciar el partido. La afición del Castellón y el consejo de administración habían decidido no acudir a acompañar al equipo al partido „se disputa mañana sábado a las 19:30„ por el elevado coste (25 euros) de las entradas para los seguidores del club castellonense. Un precio que despertó el malestar en el entorno de la entidad castellonense.

El Castellón también indicaba en un comunicado que estaban intentando negociar con el Ontinyent una rebaja, por no compartir los «abusivos» precios fijados. «Si no hay acuerdo, y en señal de protesta, no vamos a acudir al Clariano ni a aceptar las invitaciones que nos ofrecen», explicaba el presidente, Vicente Montesinos. El Castellón también anunciaba que todas las aficiones que visiten Castalia tendrán una entrada única de 15 euros durante la actual temporada, incluida la del Ontinyent aunque no hubiera acuerdo final. Y numerosas peñas del Castellón han decidido no viajar a aquellos estadios en los que deban pagar más de 15 euros para animar a su equipo. Finalmente el Ontinyent ha cambiado su postura y, tras un acuerdo con el Castellón, ha rebajado los precios.

Por otra parte, el Ontinyent CF informaba también que mañana sábado, 1 de septiembre, se abre el tercer plazo de adquisición de acciones para la conversión en Sociedad Anónima Deportiva (SAD) del club. El capital mínimo fijado para la conversión es de 160.000 euros, un capital que se divide en acciones de 100 euros cada una. El tercer plazo finalizará el próximo 30 de septiembre.