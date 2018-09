La histórica celebración en torno al hinojo y San Gil lleva la expectación un año más a Enguera

Más de mil niños han procedido estos días recoger el hinojo y dar vida a los sangiles. Ya con el fenoll recogido, se crean las artesanales y engalanadas porras y cruces que se llevan a bendecir a la Plaza de la Iglesia junto a la figura del santo. Tras la bendición, se recorren diversas calles de la población, cantándole a San Gil sus originales y ancestrales vivas: «Viva San Gil, con la patas de badil y las orejetas de bufa candil». No existe ninguna otra población que tenga una celebración parecida, transmitida de generación en generación. Es difícil no encontrar una familia en Enguera que no haya confeccionado con mucho cariño su propio sangil. La celebración se remonta a 1862, año en el que queda reflejada su celebración en la revista El Museo Universal, donde se le dedica un grabado en el que se reproduce el multitudinario acto de la villa de Enguera. El acto del encuentro y bendición con procesión y desfile es el principal de la fiesta, y está previsto para mañana domingo a las 10 de la mañana.

Pero la fiesta incluye una amplia programación que transcurre durante todo el fin de semana. así, hoy sábado desde las diez de la mañana ya hay actividades como el campeonato de ajedrez o media hora después, los juegos infantiles. A las once comenzará el taller de San Gil y el taller del farolet. Por la tarde, en la Iglesia Parroquial, tendrá lugar la citada misa. Ya mañana domingo, además, se llevará a cabo el encuentro de bolillos y artesanía de hilo, desde las diez de la mañana. A las once, más talleres y actividades para los niños; a las 12, visita guiada por el pueblo y finalmente como cierre de la fiesta la entrega de premios a las 12:30 y la globotà infantil a la una.



Una celebración creciente

Cada año la festividad de San Gil se lleva a cabo en un «ambiente renovado de participación y asistencia», han destacado desde el consistorio, que respalda de manera decidida esta celebración. Es por ello que el Ayuntamiento de Enguera invita a acudir a la localidad «a todas aquellas familias y amigos que quieran compartir y conocer esta tradición tan enguerina», señalaron ayer en una nota.