El Olímpic recibe al Orihuela con las bajas destacadas por lesión de Iker y Víctor Banegas

El entrenador del Olímpic, Jero López, afronta el partido de mañana (19.00h) contra el Orihuela en la Murta con dos bajas importantes: Iker y Víctor Banegas. El delantero Iker se lesionó en el calentamiento del primer partido de liga en Silla y sufre una rotura fibrilar de 3mm, por lo que tardará unas semanas en volver a estar disponible. También se lesionó durante el encuentro Víctor Banegas y, aunque en este caso no hay rotura y la lesión se ha quedado en elongación muscular, seguramente no entrará en la convocatoria para no correr riesgos. La semana que viene podría incorporarse paulatinamente a los entrenamientos.

El club ha fijado los precios en 15 euros para Tribuna y 10 para General y Fondos. La taquilla de la Murta abrirá dos horas antes y el club dispondrá de dos personas para que los aficionados puedan adquirir abonos de la temporada y evitar colas y retrasos. El bajo número de abonos adquiridos es uno de los asuntos que más ha preocupado esta semana, ya que a principios de la misma no se llegaba a los 200, cifra inferior a la de la temporada pasada y lejos de los 700 que se ha marcado como objetivo. Según el técnico, «es el club con sus decisiones y el equipo con su juego los que tienen que atraer a los aficionados a la Murta».

Hasta ayer no se había recibido confirmación de la asistencia al partido del Embajador de la India en España, Venkatesh Varma, tras ser invitado tanto por el club como por el Ayuntamiento de Xàtiva. Sí que asistirá Anuj Gupta, presidente de Sudeva, quien todavía permanecerá unos días más en Xàtiva. Jero López ha advertido, respecto al rival, que «mantiene el mismo bloque de la temporada anterior y se ha reforzado bien. Por ello es candidato de nuevo a luchar por la promoción de ascenso».

El conjunto de Los Arcos viene de una primera jornada de liga en la que ganó con holgura al Paiporta. Los goles de Rodri, Antonio y David Sánchez certificaron una victoria 3-0 que hizo justicia al buen juego desplegado por los escorpiones y los colocó en lo más alto de la tabla junto a La Nucia, con los mismos puntos que el Olímpic. El técnico oriolano podrá disponer de todos sus efectivos, a excepción del defensa central Urzaiz, quien está prácticamente recuperado de un esguince de tobillo sufrido en pretemporada, pero seguirá trabajando con los servicios médicos.

Durante la semana la atención ha estado centrada en Álex Cortell. El jugador ha recibido oferta de un club de Segunda B polaco, aunque López ha dejado claro que no ha alterado en nada al jugador, que está totalmente comprometido con el equipo, «la unión y el compromiso del grupo debe seguir siendo nuestro punto fuerte».



Hoy, Atzeneta-Jove Español

Por su parte, por primera vez en su historia, el estadio el Regit de Atzeneta d'Albaida acogerá un partido de categoría nacional. Será esta tarde a las 18 horas, encuentro correspondiente a la segunda jornada del grupo VI de la Tercera división. El Jove Español será el equipo que comparta este renglón histórico escrito en letras de oro. La entidad alicantina, al igual que sucediese la semana pasada, es un recién ascendido aunque su desaparición de la Tercera fue esporádica, no en vano los de Sant Vicent del Raspeig han sido habituales en la nacional valenciana.

Para una población de poco más de mil habitantes, esta tarde comienza una temporada inolvidable que permitirá vivir un sueño realidad hace unos meses con el ascenso de categoría. A todo ello, como se demostró en el arranque de este curso, los de Granero no han llegado para ser la Cenicienta del grupo sino más bien al contrario. Desde que se confirmaron las primeras incorporaciones, la secretaría técnica dejó muy claro que el objetivo pasa por no sufrir y si se puede transitar por los puestos nobles, mejor.

Para esta tarde, Roberto Granero tiene a todos sus hombres disponibles excepto el joven Pablo. Un enfrentamiento que para el técnico de Chella se afronta «con ilusión y con muchas ganas al ser nuestro primer partido en casa en 3ª división. Aun así, somos conscientes de la dificultad que conllevan todos los encuentros en esta categoría».