purga en rtve

la mano negra de Podemos en RTVE no se ha hecho esperar y ya ha comenzado la purga de periodistas, con el beneplácito y la aquiescencia de la nueva administradora única del ente público, Rosa María Mateo. El primero en caer de la parrilla ha sido el periodista Sergio Martín, presentador de Los desayunos de TVE. Martín, considerado por algunos como el hombre de Alfredo Urdaci en la casa, estaba sentenciado por Podemos desde el mismo momento en que entrevistó a Pablo Iglesias y le preguntó, si se alegraba de la puesta en libertad de los terroristas de ETA. De nada sirvieron sus disculpas posteriores.

Otro magnífico periodista defenestrado de su cargo como director de La Noche en 24 horas ha sido Víctor Arribas, que moderaba este programa de debate con excelentes tertulianos de forma ejemplar. Sus posiciones contrarias a la formación morada le han pasado factura. No ha habido ningún motivo profesional para cesarlo de manera fulminante, solo razones ideológicas. Arribas, que llevaba dos temporadas al frente del programa, consiguió la mayor audiencia en sus diez años de historia. «La televisión pública de todos» que defendían ha resultado ser la de todos... ellos. En exclusiva, como el propio Arribas lamentada al conocer su cese como director.

Frente a un modelo plural e independiente, que es a lo que debe aspirar cualquier medio de comunicación, sobre todo, cuando es de titularidad pública, la nueva RTVE en manos de Podemos apuesta por el modelo chavista de silenciar a la oposición y defenestrar a los cargos que no le son afines para poner los suyos propios y controlar un medio de comunicación al servicio de todos, como es o debería ser la radio y la televisión públicas. A falta de controlar el CESID, una de las reivindicaciones que formuló Pablo Iglesias entre otras muchas para entrar en el Gobierno, que tampoco es descartable en un futuro no muy lejano, Podemos ya ha conseguido una parte importante de lo que quería. Y sin someterse al desgaste del poder. A falta de un año para las elecciones municipales y autonómicas, es el mejor regalo que los socialistas podían hacerle a la formación morada. Era obvio que los apoyos a Pedro Sánchez para sacar adelante la investidura con el voto afirmativo de Podemos y de otras formaciones nacionalistas no eran gratis y son fruto de un pacto previo. Los resultados están a la vista, aunque aún quedan algunos (muchos) por desvelar. Ya los iremos conociendo en los próximos días...