La Audiencia ordena la demolición de una casa en el diseminado de Ontinyent

La Audiencia Provincial de València ha ordenado la demolición de una vivienda unifamiliar de casi 200 metros cuadrados construida hace diez años en la partida Alqueries Borraset del Pla, en el diseminado de Ontinyent. La sentencia desestima íntegramente el recurso de apelación planteado por la parte demandada y confirma las condenas dictadas en primera instancia contra el propietario de la edificación y el constructor que la ejecutó, a sabiendas de que las obras carecían de licencia municipal.

Ambos son acusados de un delito contra la ordenación del territorio, penado con tres meses de prisión e inhabilitación, además de con una multa de 1.800 euros. Las condenas se vieron rebajadas por el atenuante de dilaciones inebidas a lo largo del procedimiento judicial, que permaneció paralizado dos años. Pero la Audiencia ha ido un paso más allá y ha decidido estimar la petición de la Fiscalía (no atendida por el juzgado) para que se requiera también el derribo de la edificación, que funciona como primera residencia y no es legalizable, según la normativa.

La casa fue promovida en 2006 a pesar de que el Ayuntamiento de Ontinyent había denegado dos años atrás los permisos. Inicialmente, el proyecto se planteó como una rehabilitación de la cubierta y de la estructura de la vivienda rural fuera de ordenación preexistente, de 88,2 m2, pero en realidad únicamente se mantuvieron dos fachadas: el resto se edificó de nueva planta.

El Plan General de Ordenación Urbana de Ontinyent, en vigor desde abril de 2017, califica como no urbanizable con protección agrícola paisajista el suelo sobre el que se alza la vivienda. El consistorio ordenó en 2009 su demolición por infringir la normativa urbanística, pero el propietario se opuso y el caso terminó en los tribunales. La defensa del acusado esgrimió en su recurso los argumentos habituales: que la infracción había prescrito, que en la misma zona existen «un sinnúmero de viviendas en idénticas condiciones» que la suya y que pagaba religiosamente el impuesto de la contribución.

En primer lugar, la Audiencia considera que entre el final de las obras (en 2008) y la citación del acusado como imputado pasaron menos de los 3 años fijados por la normativa en vigor en el momento de los hechos para juzgar el delito. La sentencia también subraya que pagar el IBI «es lo mínimo que puede hacer el apelante desde el momento en que disfruta de la vivienda como primera residencia». Igualmente, la resolución hace hincapié en que el propietario ejecutó la edificación «con plena conciencia de que carecía de licencia de obras» y a sabiendas de que no era legalizable, desoyendo los reiterados avisos municipales, por lo que su comportamiento fue «doloso y hasta contumaz» por «insistir en la construcción de una casa de notables dimensiones en suelo no urbanizable». La sala de la Audiencia concluye que la demolición requerida por la Fiscalía es «el remedio lógico para restaurar el orden jurídico perturbado» que, de no llevarse a cabo, convertiría «en papel mojado» la sentencia -que no admite recurso-, si bien la ejecución de la misma se deriva al juzgado de primera instancia.

El fallo subraya que el ayuntamiento, en su calidad de perjudicado, puede renunciar a dicha acción de demolición, pero el consistorio asegura que el órgano instructor es el competente para dictar «las medidas de la reposición al orden establecido» e indica que se pronunciará si el juzgado le requiere que lo haga.