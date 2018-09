El Enguera cae en casa ante el Dénia en el regreso del equipo a la Preferente

Poco más de siete años han pasado desde la última vez que el Villa de Enguera albergó un partido de la Regional Preferente valenciana. El domingo, los aficionados enguerinos volvieron a vivir un partido de la categoría: el que enfrento al equipo local y al Dénia. Los alicantinos, gracias a dos tantos logrados en los primeros compases del encuentro, se llevaron los tres puntos finalmente. El Enguera volvía a la Preferente tras quedar campeón del grupo cinco de primera regional la pasada campaña y lograr así el ascenso directo. Tratarán de lograr la permanencia en un complicado grupo.

En lo referente al partido, la ilusión que se vivía en las gradas contagió a los amarillos, que tuvieron un gran comienzo. Una buena jugada de Coca por banda finalizaba con un centro al interior del área al que Alberto no llegaba por poco, mientras que García no conectaba un certero remate después cuando estaba en posición ventajosa. Sin embargo, la reacción del Dénia no se hizo esperar y en el minuto 6 se adelantaba. En un balón largo buscando la espalda de la defensa enguerina, Lelo cortaba el balón y el rechace caía en la frontal del área para que Guerrero controlara y conectara un gran remate desde fuera del área ante el que poco podía hacer Fran. Poco después, a los 15 minutos, Panucci desperdiciaba una grandísima ocasión tras caerle un balón en el interior del área tras un rechace que lanzaba fuera.

El que no iba a perdonar iba a ser Luis, quien culminaba una perfecta jugada colectiva del conjunto alicantino tras recibir un centro raso de Adrián y conectar un perfecto remate cruzado que significaba el 0-2. Tras la reanudación, el Enguera salió muy enchufado y rápidamente redujo distancias. En una internada de Coca, Ferran lo derribaba. Quique Baldoví fue el encargado de ejecutar el penalti, engañando al guardameta y estableciendo el 1-2. Sin embargo, ese arreón inicial no se transformó en ocasiones y el Dénia hizo el definitivo 1-3 en el tiempo de añadido.