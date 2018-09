molt més que un cine club

c ine, cine, cine,/ más cine por favor,/ que todo en la vida es cine/ y los sueños,/ cine son...», cantaba Luis Eduardo Aute (1984). Esta cançó que evoca les icones del cine francès dels anys 60, com la pel·lícula Els 400 cops, dirigida per Truffaut, la Nouvelle Vague o Cahiers du cinema pot constituir, d'alguna forma, la banda sonora que esta setmana començarà a sonar en commemoració del 50 aniversari del cine club Utiye d'Ontinyent. Una història de mig segle de cine que no cap en aquest text, però sí, tal volta, en un documental. Aquest divendres, una xarrada-col·loqui amb el director Fernado Trueba i el dissenyador Xavier Mariscal encetaran la tanda d'actes al Centre Cultural Caixa Ontinyent, atès que la 17ª Mostra de Cinema està enguany dedicada al guanyador d'un Oscar. I tot seguit, o siga el dissabte, al teatre Echegaray, concert de la música de la pel·lícula Chico & Rita (estrenada a Espanya, quasi quatre anys després de la seua finalizació, el 23 de febrer de 2011) de Bebo Valdés, que ve a ser un tribut a la música cubana d'abans de la Revolució. Serà a càrrec de la prestigiosa Sedajazz Big Band. Amb la presència del director de la pel·lícula i de l'autor dels dibuixos animats, el tàndem Trueba-Mariscal.



Mig segle. Segons la pàgina web del cine club, José Ángel Gironés fou el primer president de l'Utiye, i fundador, junt als Jaime Bernabeu, Rafael Galiana i un grup d'entusiastes, l'any 1968. Els orígens primitius de l'Utiye es situa en la creació de la Junta Superior de Censura Cinematográfica l'any 1938 per part del Govern franquista i al Centre Excursionista d'Ontinyent (aleshores Fontinient), un focus, en aquells anys, que promovia tota mena d'activitats culturals. Quan el cine club enceta les seues projeccions, un 20 d'octubre de 1968 al teatre Echegaray amb la pel·lícula El criminal, de Joseph Losey, la ciutat, a més, contava amb el cine Patronato, el Centre de Santa María, el cine Onteniense, La Niñez i el cine Lux. Els dos últims, a finals de les dècades dels anys 70 i 90, respectivament, també acolliren projeccions de l'Utiye, axí com els Lara i Palafox als 80. A l'estiu funcionaven els cines (de sopar sota braç) Torrefiel, Avenida i Terraza Jardín. Per acabar la itinerància, i des de 2008, es fan als multi cines de El Teler, on realitza una activitat complementària al cine que es programa a les sales comercials. En estos 50 anys ha exhibit més de 2.500 títols.

Al fer les projeccions sempre en versió original, ha esdevingut en una referència a la nostra comarca i a les comarques veïnes. La seua persistència i continuïtat fa a esta associació cultural, amb mig segle d'existència, única. Ell ventall d'activitats, farcides de divulgació cultural i encetades amb aquells cinefòrums de les primeres dècades, fins a la programació complementaria dels darrers anys, té en la presencia dinamitzadora del seu president actual, Joan E. Valiente, la millor garantia. Així es poden citar les mostres de Cinema d'Ontinyent, la Setmana de Cinema i Novel·la Negra o les col·laboracions amb el Dia dels Malats d'Alzheimer, el Dia de la Dona, el Festival de Cinema de Medi Ambient, Majors Actius, Cinema a la Fresca... Sempre com a nord un cinema selecte i enriquidor.