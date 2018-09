Compromís veu preocupant la manca d'inversió i les pèrdues de servei al Lluís Alcanyís

Compromís per Xàtiva considera molt preocupant la notícia del trasllat a l´hospital d´Ontinyent dels serveis prestats a determinats pobles de la Vall d´Albaida. "Tot i que és una decisió que redueix les llistes d´espera i millora la prestació de serveis, no és aquest el problema de fons del nostre hospital ni la solució que li cal al Lluís Alcanyís", assegura la coalició valencianista. "El nostre hospital pateix un abandonament de dècades i el que cal és que es planifiquen ja tant les inversions com l´arribada del personal i els mitjans necessaris per tal que la ciutadania puga gaudir d´uns serveis sanitaris en condicions", afegeixen. "Aquest estiu ens hem fet ressò de les crítiques ciutadanes per les carències que es patien al nostre hospital de referència tant per les deficiències en les substitucions per les vacances estivals com pels problemes generats per la manca d´inversió a les instal?lacions".

D´altra banda, Compromís troba "encara més preocupant" la notícia d´aquesta pèrdua de serveis "ja que és la continuació d´altres similars que deriven pacients del Lluís Alcanyís cap a Ontinyent o el recentment recuperat hospital de la Ribera". De continuar aquestes dinàmiques, el Lluís Alcanyís restarà com un centre d´importància menor, el que forçarà a la població de la Costera i de la Canal de Navarrés a fer desplaçaments més llargs per tal de rebre segons quines atencions sanitàries. És un luxe que no ens podem permetre, tant pel perjudici a la ciutadania com pel perjudici a la pròpia ciutat i rodalies de Xàtiva", afirma la coalició.

"No de bades, el Lluís Alcanyís és un important focus de llocs de treball estables i de qualitat del que depenen moltes empreses i serveis. Ni Xàtiva, ni la Costera ni el benestar de la ciutadania poden ser moneda de canvi a jocs polítics ni instrument al servei de campanyes d´imatge de ningú. Desvestir un sant per vestir-ne un altre sempre té un mal resultat: Tots els hospitals són necessaris i tots han de tenir un servei suficient i de qualitat atès que no estem parlant de negocis sinó de la salut i el benestar de les persones que ha de ser l´objectiu principal del sistema", mantenen des de la força política.

Compromís ha manifestat que posarà "sempre per davant el benestar de la ciutadania" i, per això,"mamprendrem totes les actuacions i accions a la nostra mà per tal de recuperar el nostre hospital i una oferta de serveis digna del que la ciutadania de Xàtiva i la Costera es mereixen", tanca el comunicat.