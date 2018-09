Foment injecta 358.000 euros per a finalitzar el Palau d'Albaida amb el 1,5% Cultural

El Ministeri de Foment ha concedit a l´Ajuntament d´Albaida la subvenció de 358.31euros € dintre de la convocatòria de l´any 2017 de les ajudes del Programa 1´5% Cultural. El consistori albaidí ha rebut un escrit del Ministeri de Foment on se li notifica que, degut a la renúncia d´altres ajuntaments que havien presentat projectes en l´anterior convocatòria de l´any 2017, doncs està pendent de resoldre´s la convocatòria de l´any 2018, se li ofereix l´opció d´acceptar la concessió de l´ajuda econòmica atorgada per part d´aquest ministeri. Aquesta ajuda és per a finançar l´execució de l´obra: "Rehabilitació del Palau dels Milà i Aragó: 2a Fase i final", amb càrrec al Programa del 1´5% Cultural. I el Ministeri de Foment aportarà la meitat de la quantia d´aquesta subvenció.

L´Ajuntament d´Albaida ja va ser beneficiari l´any 2010 d´una ajuda econòmica superior al 1´5 milions d´euros amb càrrec al 1´5% Cultural , amb la qual es va acometre durant l´anterior legisltatura la primera fase de rehabilitació del Palau dels Milà i Aragó que incloïa el cos central del palau marquesal.

El consistori albaidí va tornar a demanar aquest tipus d´ajudes per a finalitzar la rehabilitació del palau en les successives convocatòries del programa de recuperació del patrimoni històric realitzades pel Govern Central els anys 2015, 2017 i 2018. I se´ns ha pogut concedir enguany, donada la gran competència dels projectes presentats durant tots aquests anys.

A més, com ha informat este diari, la Generalitat ha concedit recentment una subvenció procedent del Fons Feder i que suposarà una inversió de 148.000 € en aquesta segona fase de rehabilitació. I també la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Cultura, farà una inversió pròpia per valor de quasi 180.000 € en aquesta fase. Cal afegir que la Diputació de València ja ha concedit dintre de les ajudes de restauració de bens immobles la quantia de 90.000 € per a rehabilitar el palau i el seu entorn. I, per últim, l´Ajuntament d´Albaida aportarà la quantia que resta per a sumar els vora 625.000 € d´inversió que rebrà el Palau dels Milà i Aragó per a dur a terme la segona i última fase de rehabilitació d´aquest.

Aquesta última fase de restauració es centrarà en reformar la planta baixa i la última planta del Palau, així com millorar l´entorn del jardí del palau i de la muralla històrica que rodeja el mateix.

L´Alcalde d´Albaida, Josep Antoni Albert, considera que "és una magnífica notícia per a Albaida i per al seu Palau, símbol de la ciutat, doncs amb aquesta subvenció concedida pel Ministeri de Foment a través del Programa del 1´5% Cultural podem acometre l´última fase de rehabilitació del Palau dels Milà i Aragó i donar per finalitzada la restauració d´aquest edifici tant emblemàtic per a totes i tots."