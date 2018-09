L'Encobert

Una web que no se actualiza

? El entusiasmo mostrado en su puesta en marcha se ha convertido en desidia. La web del Gran Teatre de Xàtiva está sin actualizar desde hace tres meses. Sólo se le ha añadido la representación de «El lago de los cisnes» del próximo mes. Pero por ejemplo no hay ni rastro del concierto que mañana mismo ofrece la Jove Orquestra de la FSMCV. Ni de la versión de «Moby Dick» interpretada por Josep Maria Pou en noviembre, cuyas entradas ya están a la venta. Ni tampoco de la programación trimestral, que ya se presentó a los medios hace un mes y pico. En el twitter de la instalación cultural no hay mejor suerte. Su última actualización data del 28 de junio.

Panel informativo ilegible

? Del estado del panel informativo sobre el palacio islámico de la Costa del Castell, junto a la ermita de Sant Feliu, mejor la imagen que ilustra esta misma pieza que mil palabras nuestras.

A la espera de los Borja tanto en ruta como en desfile de moda

? Nada se sabe aún del desfile de moda de la colección inspirada en los Borja del diseñador de Xàtiva Miquel Suay, desfile que ya se estrenó en Gandia y que según lo anunciado por el equipo de gobierno era para el primer trimestre de este año. Menos mal que el alcalde de Xàtiva no se pierde una y viaja puntualmente a Barcelona a la pasarela antes llamada Gaudí para ver primero que nadie las nuevas propuestas del brillante modisto.

? Más Gandia y más Borja. La capital de la Safor ya ha firmado el convenio para la promoción turística de la ruta dels Borja, moto que nos vendieron en Xàtiva hace ya más de dos años, que compramos y que aún no arranca.

¿Qué fue del «arròs al forn»?

? Definitivamente, Xàtiva pierde el tren en lo gastronómico. Mientras los concursos de «fideuà» de Gandia y de paella de Sueca han sobrevivido a la crisis, nuestro «arròs al forn» no tiene quien le escriba. Vale que el PP fue el que se cargó el concurso profesional en las postrimerías del mandato de Alfonso Rus. Pero fue Roger Cerdà el que salió en defensa del certamen y prometió el oro y el moro de su recuperación cuando ya languidecía.

? Quizá porque la capital de la Costera pasa tan olímpicamente de lo culinario que la Generalitat acaba de anunciar la creación de dos nuevos CdT (Centros de Desarrollo Turístico) para formar futuros cocineros: uno en Alcoi y otro en Requena, ambos en sus respectivos cascos antiguos y en un programa de revitalización de las zonas de interior. Ya nos adelantó también el año pasado el CdT hotel-escuela de la antigua fábrica de Giner, en Morella.

Otro cartel que firma Miquel Mollà

? El artista plástico de la Granja de la Costera y residente en Xàtiva Miquel Mollà es el autor del cartel de la gala de los LXII Premis Literaris Castellum Ripae, de Castelló de la Ribera, que se celebra mañana viernes (21.30 h).

El alcalde Ferre sube de rango

? El alcalde de Bocairent, el socialista Josep Vicent Ferre, acaba de ascender. Desde ayer ejerce como director de la Alta Inspección de Educación de la Delegación del Gobierno en la CV.