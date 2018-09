Afloran los primeros brotes verdes en la zona quemada

A pesar de la «alta severidad» con la que el fuego devastó la superficie del incendio de Llutxent, los expertos del CEAM vaticinan un nivel de respuesta rápido de regeneración natural de la vegetación en el estrato arbustivo y arbóreo, una cuestión capital debido a su papel en la protección del suelo. Antes de elaborar el informe, los técnicos inspeccionaron la superficie quemada y apreciaron ya algún rebrote de graminoides y formaciones arbustivas de palmito en determinados puntos tan solo una semana después del incendio, a mediados de agosto. El estudio no recomienda actuar sobre el matorral por su elevada capacidad rebrotadora, en parte por la resilencia adquirida a base de sufrir incendios. Igualmente, también se confía en una «buena regeneración» del emblemático y resistente alcornocal del Surar, donde se sugiere no actuar a corto plazo, aunque sí se aboga por un seguimiento e incluso por establecer un plan de expansión de esta especie, además de por extraer muy cuidadosamente su madera para no alterar el ecosistema. En los alcornoques del Pla Junquera (Pinet), la severidad del fuego fue «media-baja».

La dispersión de piñones por todo el perímetro del incendio anticipa una regeneración natural satisfactoria del pinar en líneas generales. El informe señala que se generará una acumulación excesiva y desordenada de las masas de pinos carrascos que, junto a otras especies germinadoras, podría elevar el riesgo de incendio a medio plazo, por lo que habría que extremar el control. En cambio, la capacidad natural de regeneración de los rodenos arroja más dudas y podría no ser suficiente por sí misma. En Els Miradors, se sugiere hacer albarradas con la madera quemada de pino para contener los flujos erosivos en la cárcava que rodea el paraje. Otra sugerencia del CEAM es instalar paneles interpretativos sobre los efectos del incendio a lo largo del territorio.