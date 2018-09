Año y medio sin carné y 1.500 euros de multa por precipitarse al Riu Sants circulando ebrio

Ocho meses de multa con una cuota diaria de seis euros y la retirada del carné durante un periodo de un año y medio. Es la condena que la Audiencia Provincial ha confirmado a un conductor que, en junio de 2013, irrumpió con su coche en una estrecha senda de viandantes paralela al Riu Sants de Canals y terminó precipitándose al cauce, ocasionando desperfectos cuyo coste no fue reclamado.

El sujeto arrojó una tasa de 1,03 ml por litro de aire espirado en la primera prueba de alcoholemia que le practicó la Policía Local: el cuádruple del límite permitido. La pena del conductor fue rebajada en primera instancia porque el juzgado aplicó el atenuante de dilaciones indebidas, como consecuencia del retraso de más de dos años que acumulaba el procedimiento judicial: de ahí que un caso que podría haberse zanjado en pocas semanas con un juicio rápido se prolongue durante 5 años.

Aún así, el condenado presentó un recurso de apelación contra la sentencia pidiendo su absolución o una rebaja mayor de la pena. La defensa argumentó que no existían pruebas que acreditaran que el acusado conducía el coche cuando se produjo el accidente. Aunque éste había sido señalado por varios testigos presenciales como el único ocupante del vehículo, en el atestado policial no se identificaba a estas personass, que no pudieron ser citadas a declarar.

Además, el letrado del conductor esgrimió que el etilómetro digital de aproximación empleado por los agentes no es un instrumento adecuado de acuerdo con el reglamento, sino que debería haberse utilizado un etilómetro evidencial del que carecía la Policía Local. El acusado fue llevado a Xàtiva para ser sometido a la prueba con un aparato homologado, pero por el camino se sintió indispuesto y tuvo que ser conducido a un centro médico, donde tampoco se le practicó un test de alcohol en sangre. Los agentes sí dejaron constancia en sus informes de que el conductor presentaba abundantes y evidentes síntomas externos de ebriedad, pero la defensa alegó que el acta no se elaboró hasta pasadas tres horas del incidente, una demora considerada excesiva. Igualmente, el abogado del condenado impugnó la autoinculpación que éste hizo ante los agentes porque en ese momento aún no había podido asistirle profesionalmente.



Relato «inverosímil»

En el juicio, el acusado reconoció que el coche que acabó en el río era de su padre, así como que había ingerido bebidas alcohólicas esa noche, pero manifestó que, cuando llegó la policía, prefirió guardar silencio y no decir nada para no implicar al verdadero conductor que era, supuestamente, un amigo que huyó del lugar.

La jueza de lo penal de València calificó de «totalmente inverosímil» la versión del acusado, que no identificó en ningún momento a acompañante alguno. La sección 5ª de la Audiencia Provincial, igualmente, consideró suficientes los testimonios y las pruebas presentadas para elevar a firme la sentencia y desestimar el recurso interpuesto por la defensa.