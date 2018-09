L'actriu i humorista Maria Juan tanca hui la programació estiuenca de Bocairent

L'actriu i humorista Maria Juan serà l'encarregada hui divendres de concloure la programació cultural i lúdica de l'estiu a Bocairent. D'aquesta forma, el seu monòleg agafarà el relleu d'Eugeni Alemany i de Xavi Castillo, «que també van tancar les activitats proposades des de l'Àrea de Cultura i de Joventut amb un somriure», recorda el regidor Xavier Molina. Des de principis de juliol, les més de 50 activitats emmarcades en les línies Refresca't amb la Cultura i Estiu jove han comptat amb una notable afluència de públic «gràcies a la consolidació de moltes propostes després de tres edicions», afig Molina. Per això, el regidor valora positivament el desenvolupament «d'una programació ambiciosa i diversa que durant l'estiu ha recorregut, per tercer any consecutiu, pràcticament tot el nucli urbà», destaca.