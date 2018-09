LA DURA REALIDAD del POLÍTICO local

no todo son focos y luces en la clase política. Mientras en la general o autonómica los que se dedican a la cosa pública lo hacen de forma profesional, bien retribuida y, en muchos casos, hacen de ella su modus vivendi, también hay sombras. Sobre todo por lo que respecta a los alcaldes, y en especial a los de pequeños municipios. Por no hablar de sus ediles. Entre los que dan el salto a la política municipal, por altruismo, ideología u otros motivos, predominan los de ocupaciones laborales como asalariados, profesionales o funcionarios. También los que suelen compatibilizar su dedicación laboral con el ejercicio de regidor electo, ocupación por la que, en la mayoría de casos, recibe, como mucho, una gratificación por asistencia a plenos o comisiones o alguna dieta. Y es que son minoría los que tienen dedicación completa en los ayuntamientos.

Por ello, la noticia de la dimisión de Sílvia Urenya, portavoz de Compromís per Ontinyent, no debería sorprender. Urenya, por razones laborales, según ha manifestado, se ha visto empujada a abandonar su dedicación al ayuntamiento, al resultarle incompatible con la labor que significa su medio de vida. Por ello no debe resultar extraño que esta sea la tercera dimisión en Compromís. Obviamente, detrás de cada caso siempre hay una distinta situación personal. Desde otra arista y sin salir de la tropa de regidores municipales, compete mentar que, en la actual andadura democrática, que en una ciudad como Ontinyent era vox populi que los grandes dirigentes de empresas como Colortex o Manterol (en el siglo pasado) colocaban en los primeros puestos de las listas, primero en AP, y después en el PP, a gente de su obediencia, para que defendiesen como ediles sus intereses particulares. Lo que significaba que su salario dependía, generalmente, de lo privado y no del erario público.



Sin sueldo. Independientemente de cómo se resuelva el asunto judicial, cabe considerar de situación kafkiana la que está atravesando el batle ontinyentí, J orge Rodríguez, pues tras tener que presentar su dimisión como presidente de la Diputación de Valencia „de donde recibía su soldada pública„ por las presuntas responsabilidades, que podrían quedar en agua de borrajas, sigue ejerciendo su cargo electo en Ontinyent, pero sin retribución. Confiándolo todo a su inocencia y en lógica evitación de suministra munición a PP y C's. Además de tener que pechar con calumnias de blanqueo alegórico desde altos cargos valencianos del PP (seguramente arrastran el síndrome Zaplana). Aunque fuera para denigrarlo metafóricamente, al estar arropado en el reciente acto de l'Entrà por altos cargos autonómicos.



Olvido. Nuevamente, la Mancomunitat de la Vall d'Albaida ha demostrado andar lenta de reflejos. Si en su día no dijo ni mu sobre el luctuoso incendio de Llutxent y Benicolet, esta semana tampoco ha echado lagrimita alguna por la muerte de la compositora valenciana María Teresa Oller. Era una compositora y investigadora de la música popular valenciana, de cuya labor, como se ha recordado estos días, «destaca la investigación realizada en la Vall d'Albaida, donde visitó todos los pueblos mientras recopilaba canciones como el fandango de Palomar o las danzas de Bèlgida ¿O era competencia del Institut d'Estudis de la Vall, IEVA?