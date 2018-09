DE RAMONCITO A RAIMON. BREU HISTÒRIA D'UN XIQUET CANTOR

la pel.lícula Los chicos del coro, de Christophe Barratier, ens fa recordar els xiquets cantors que van aprendre solfeig i declamació en les corals eclesiàstiques i les societats musicals. En el cas de Xàtiva, primer com a infantillos en la capella de la Seu en èpoques més antigues, i en les escoles musicals de la Nova o la Vella, en altres més recents del passat segle. Durant molt de temps, la junta directiva de la Nova, per exemple, com tants altres pobles de les nostres comarques, va organitzar veladas literario-musicales durant la festivitat de Santa Cecilia, on molts xiquets cantaven o recitaven poesies. De tots ells, ens centrem en el xiquet Ramoncito Pelegero Sanchis, que com el protagonista del film abans citat, va arribar ben lluny dins del món de la música.

Debutà Ramoncito el 24 novembre de 1947, amb només 7 anys, al Gran Teatre de Xàtiva. Des dels cinc anys estudiava a l'escola de la Nova solfeig i tocava el flautí. El seu pare havia sigut president i directiu, i tenia altres dos germans que aprenien a tocar el baix i el trombó. En aquell any va faltar sobtadament José Ramírez Cameno, i la Nova va pensar en dedicar la festa de les cecilianes «como homenaje póstumo al malogrado maestro». La recaptació de les entrades va ser donada a Filomena, la germana de José Ramírez, l'única família directa que li quedava en no haver casat ni tingut fills.

Va ser històric que en homenatge a Ramírez , la Nova i la Vella creuaren les seues banderes davant un retrat del mestre, enterrant la tradicional rivalitat, i fent el concert que el Gran Mestre mereixia, mentre «el carrillón de la Seo, con sus metálicas lenguas de veinte campanas, lanzaba al viento el Himno a la Virgen; notas gratas que caen dulcemente en nuestro oído y al alma nos llegan. Son las notas inspiradas por aquel músico devoto sentimental que perpetuan en Játiva, con el culto a su patrona, el recuerdo del maestro Ramírez».

Les societats musicals de Xàtiva desenvoluparen un homenatge on combinaren música i poesia dividida en dos parts. A la primera part, la banda de la Primitiva baix la direcció de Salvador Pérez, va interpretar el pasdoble Xàtiva; a cotinuació tingué lloc la recitació del poema de Julián J. Piera Hacía falta un músico en el cielo, interpretada pel alumne Ramoncito. Després va haver un «recital de romanzas por el barítono Fabián Fenollar, acompañado al piano por el joven profesor Rafael Martínez». I com a cloenda de la primera part es va cantar l' Himne a la Verge de la Seu. Ho feren «la Capilla Religiosa de Játiva y la Escolanía del Sagrado Corazón de María, dirigidas por Salvador Pérez», segons el text.

En la segona part, la Nova, baix la direcció de Ricardo Bolinches va interpretar el pasdoble del mestre Ramírez, Vernisa; després, Rafael Mateu Sanchis va fer lectura del poema Plegaria a la Vírgen, també de Ramírez; i per últim, el quadre artístic de la Nova va posar en escena el sainet La Reina Mora, que va contar amb l'actuació, entre altres, de Pepita Alentado, Pilar Sirvent, Electra Sarrión o José María Herrero. L'èxit de Ramoncito va ser total, i a l'any següent tornava a repetir però en un nou espai escènic, l'església de Sant Francesc, reconvertida aleshores en cinema-teatre gràcies a la generositat de l'empresari Gregorio Molina, que sempre cedia a la Nova el local per celebrar una «gran velada literario-musical en el Salón de los Obreros». Allí va recitar la poesia Mi tesoro, de Julián J. Piera, i no va trobar-se sol, ja que també Pepito Herrero Sirvent li va acompanyar amb la declamació de Pobre músic, també del mateix autor. Després va tindre lloc un recital de «romanzas por el baritono Fabián Fenollar, acompañado al piano por la señorita Josefina Sanchis Rodenas». Van servir d'entrant a l'escenificació de la sarsuela Chateau Margaux, anunciada com «un juguete cómico-lírico en un acto y en verso, de José Jackson Veyan, música del maestro Fernández Caballero y bajo la dirección de Ricardo Bolinches»



L'èxit del futur cantant. Ramoncito continuà triomfant, i a l'any següent, va ser l'encarregat d'animar els entreactes de la gran estrena de la sarsuela Julia María, de Ricardo Fuster i el mestre Ripoll al Gran Teatre de Xàtiva. Ramoncito va recitar de nou les poesies de Piera: Mi Tesoro y Hacía falta un músico en el cielo. I en aquesta ocasió, li acompanyaren declamant I sabelín Jorques i José Llopis, amb altres creacions del mateix autor. Fou una sarsuela on la Nova va exhibir tot el seu potencial de veus i artistes, amb la tiple Pepita Alentado, el baríton Ernesto Torres, el tenor Juan Manuel Beltrán, la tiple còmica Carmencita García o també de la seua coral femenina, liderada per Pilar Sirvent. Tot un gran èxit que va fer recordar a tots la dècada daurada dels anys vint, moment de màxim esplendor d'una forma d'entendre el teatre musical ja en decadència.

I Ramoncito continuà recitant en espera de convertirse en Raimon. El 1951, la Nova va organitzar al Gran Teatre una «grandiosa función lírico-teatral, a cargo del grupo artístico de esta entidad encuadrado en la sección Teatro de la Obra Sindical de Educación y Descanso en el que figuran las tiples Pepita Alentado, Pilar Sirvent, María García; la tiple còmica Carmencita García; o la primera actriz, Electra Sarrión. Tenores. Juan Manuel Beltrán, Joaquín Angulo; tenores cómicos: Jose María Herrero y José Llopis; bajo, Vicente Pelegero; barítonos: Ernesto Torres, J osé Pelegero, Lino Badia; actor cómico: Antonio Grau y actor genérico: Rafael Fuentes». Tots ells, sota la direcció del primer actor i director artístic, José Mira Company, i del mestre de cors, Salvador Vidal Copoví. Van posar en escena de nou Julia María, i la més curta La nieta de su abuelo, de Ángel Caamaño amb música del mestr Rubio. Entre tots dos intermedis, el «niño Ramoncín Pelegero recitará las poesías de Julián J. Piera tituladas Las bodas de oro y Buenas noches», segons anunciava el programa de mà.

En arribar els 60, Ramoncito esdevenia Raimon: «el ídolo de la juventud, vencedor del Festival del Mediterráneo y disco de oro de 1963...». Però això és ja una altra història per tots molt coneguda.