Relevo en la presidencia de un Olímpic que viaja a la Nucia a por otra victoria

Ha sido convocada Asamblea General Extraordinaria del Club Deportivo Olímpic. Será este lunes, en la Casa de la Cultura, a las 19.30h. En el orden del día, tres puntos: Informe de situación, Nombramiento de la Junta Directiva, y Ruegos y Preguntas. Tal como ha explicado el coordinador del club, José Alemany, se pretende acabar con una situación anómala que está dificultando el día a día del club pues aunque la gestión ha sido cedida, por acuerdo de la anterior asamblea, al grupo Sudeva, la firma ante organismos federativos y públicos, sigue siendo la de Javier Úbeda, oficialmente presidente del club.

En la asamblea, el presidente de Sudeva, Anuj Gupta, será propuesto como presidente y designará una junta Directiva encargada de gestionar el club hasta que se constituya la nueva Sociedad Anónima Deportiva, a finales de año.

Mientras tanto, Olímpic afronta mañana (19.00 horas) en el Camilo Cano de la Nucia el partido correspondiente a tercera jornada de la Tercera División grupo VI. El árbitro será Víctor Moreno Escrivá. En el equipo de Xàtiva está descartado únicamente Iker, por lesión. A lo largo de la semana Víctor Banegas, lesionado en el primer partido de liga en Silla, ha ido aumentando su participación en los entrenamientos y el entrenador, Jero López, confía en poder contar con él para el partido. El once inicial dispuesto hasta ahora ha sido el mismo salvo el cambio obligado de Carlos Martínez por Banegas. «Es cierto que tenemos un once que no ha cambiado, pero lo más importante es que aquellos que han jugado menos minutos están ofreciendo un buen rendimiento», explica.

Las entradas tendrán un precio de 10 euros. La semana ha transcurrido con total normalidad. De momento se mantiene el horario matinal de los entrenamientos. Hoy será la última sesión. Tras dos encuentros en césped artificial ahora se jugará en hierba natural, lo que facilita la circulación del balón: «algo que igual que facilita nuestro juego también facilita el del rival, con jugadores especialistas. Tendremos que estar muy pendientes, no despistarnos ni un segundo», añade el entrenador, que no cree que el equipo tenga dificultades de adaptación.

Las dos primeras victorias en las dos primeras jornadas de liga ha dado confianza a la plantilla y cuerpo técnico. Y aunque «las victorias siempre caen bien, hay que ser cautos y no sacar pecho porque te puedes estrellar», dice Jero. El jueves los jugadores organizaron una comida de paella en la Murta. Las buenas sensaciones en el partido del debut en casa ante el Orihuela (3-2) deben servir también para incentivar la adquisición de abonos que pese al incremento en los días previos al partido todavía no alcanza el número de abonados de la anterior campaña.

El rival, con un ex como Jandro en sus filas, también ha ganado los encuentros de las dos primeras jornadas de liga aunque esta semana perdió la final territorial de la Copa Federación al empatar en casa ante el Roda, equipo que ganó en la ida por 2-0. Por su parte, el Olímpic Juvenil inició su andadura en la Liga Nacional con una derrota en casa (0-1) ante el Alboraya. Hoy jugará a las 20 horas en Dénia.