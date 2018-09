Trueba y Mariscal bendicen al Utiye

Con su habitual tono tal vez distante pero contundente, Fernando Trueba dijo anoche en Ontinyent, entre otras cosas, que ojalá no desaparezca el cine en pantalla grande. «No ya por el bien del cine sino por el bien de la humanidad», sentenció. El ganador de un Oscar por Belle Epoque apadrinó la presentación del cartel del 50 aniversario del cineclub Utiye, obra de su íntimo amigo Javier Mariscal. Y la XVII Mostra ontinyentina rinde tributo al cineasta y proyecta siete de sus películas: de Opera prima a La Reina de España. Trueba reivindicó el ritual de ir al cine, «esa cosa de mucha gente junta en una sala, en la oscuridad». Y añadió que «si a eso le sumas un cineclub, que es ver una película con gente que ama el cine y que luego comenta, analiza... y hace de eso una ceremonia. Entonces, mucho mejor. Pero no pasa nada si alguien no quiere ponerse tan profundo. Siete amigos en casa con cervezas también es un cineclub, aunque no pueda competir con esa maravilla que es el cine en pantalla grande».

Mariscal tampoco defraudó a los asistentes al debate de ayer en el centro cultural Caixa Ontinyent, moderado por el realizador valenciano Sigfrid Monleón. El diseñador dijo que el cartel a lo mejor ha despistado a muchos que dicen «no será de Mariscal; no tiene palmeras». El padre de Cobi también bromeó acerca de las dificultades para inspirarse en el nombre del cineclub, el Utiye. «Yo pensaba que eran las siglas de... unidad de trabajadores ye-yés viendo cine», señaló ante la hilaridad de los asistentes. Más en serio, aseguró que ha querido plasmar claramente el 50 aniversario y enmarcarlo en unas franjas que significan la luz y el color que proyecta el cine.

Respecto al futuro de los cineclubs, Trueba dijo que espera que «igual que se cierran algunos se abran otros» y recordó que en su juventud acudió a muchísimos de ellos. «Era la única manera que tenías de poder ver películas que no se proyectaban en otros sitios, de recuperar clásicos». Sobre los nuevos formatos, los móviles, los ordenadores, los canales temáticos y las nuevas maneras de consumir no ya cine sino imágenes, el director de La niña de tus ojos o El año de las luces sentenció: «nada de eso puede competir con la sala grande y a oscuras. El cine de esa forma es lo más maravilloso que existe», insistió anoche en Ontinyent.

El también gran experto musical (es un enamorado del jazz latino, al que dedico la cinta Calle 54) confesó que es un director al que los aficionados no vinculan con una película concreta. «Cuando alguien me para por ahí alguna vez para decirme cuál es su película favorita de las mías, me espero que me diga cualquiera de ellas. A muchos directores les dicen siempre la misma, pero a mí me dicen muchas distintas», aseguró. Y aunque a veces se siente ya un personaje de otra época del que los nuevos públicos apenas conocen nada, admitió que alguna vez le emociona que «un chaval te pare para decirte que le encantó Opera prima, de 1980. Y es que hacemos películas para que las vean», zanjó.