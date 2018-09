El inicio de curso en el aula de 2 años del Lluís Vives de Ontinyent queda aplazado

Ontinyent es la única ciudad valenciana con aulas de 2 años en todos sus colegios públicos. Sin embargo, esta plena implantación no pudo cristalizar ayer en el arranque oficial del curso puesto que en el colegio Lluís Vives faltaba una de las dos docentes por clase que es obligatorio en estas aulas, dada la naturaleza del alumnado. Fuentes municipales confirmaron a Levante-EMV que, efectivamente, el centro no pudo acoger a los alumnos. Pero aseguraron que, según la versión del equipo directivo, los padres eran sabedores de ello. Y por otro lado, añadieron que la falta de maestra sólo era ayer lunes y hoy martes, «pero mañana miércoles ya habrá dos», garantizaron. De hecho, los padres están convocados a llevar a los niños este miércoles y comenzar la adaptación. El consistorio admite que quizá alguna familia no estuvo bien informada y pensó que ayer ya tocaba llevar a los niños, de ahí la posibilidad (no confirmada) de que acudieran y tuvieran que regresar a casa.

Durante su visita al colegio Carmelo Ripoll con motivo del inicio de curso, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, puso de relieve del hecho de que este municipio es el primero y único de más de 20.000 habitados de la Comunidad Valenciana con aulas de 2 años en todos sus colegios públicos: un total de seis, medida que alcanza, por tanto, a los colegios Carmelo Ripoll, Lluís Vives, Rafael Juan Vidal-La Solana, Martínez Valls, Vicente Gironés y Bonavista. El primer edil estuvo acompañado por el concejal de Educación, Óscar Borrell; la directora del centro, Angela Montés , y la presidenta del AMPA, Raquel Renú.

En total, ayer comenzaron el curso en la capital de la Vall 5.222 alumnos de infantil, primaria y secundaria: entre ellos, 266 alumnos de 3 años y 108 de 2 años que se escolarizan por primera vez. En el caso concreto del Carmelo Ripoll, el ayuntamiento ha colaborado con la conselleria en la adaptación de la nueva aula-piloto para escolares de 2 años, creando una rampa de acceso al patio, un baño adaptado, un patio con césped artificial y un arenero, detallaron ayer.