Castelló de Rugat diu que Egevasa té potestat per pujar el preu de l'aigua

L'Ajuntament de Castelló de Rugat va assegurar ahir que la pujada del preu del cànon de l'aigua al municipi i la publicació de l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de l'increment de preu és una acció de l'empresa concessionària EGEVASA. I ho fa, «exercint la potestat que la normativa que regula li atorga de poder aplicar l'augment del preu del servei de manera unilateral, sempre que aquesta pujada no supere l'IPC, tal com es el cas», va recalcar ahir en comunicat el consistori. «L'Ajuntament de Castelló de Rugat no ha ordenat ni instat aquest increment, ni ha pactat de cap manera, en compliment dels acords, o mes bé, la mancança d'ells aquest tema que es va tractar al ple municipal» del 27 d'abril, van insistir ahir.

Compromís per Castelló d eRugat va denuciar ahir aquest augment de la taxa, que va qualificar d'irregular. «Entenem la tasca fiscalitzadora que vol i ha d'exercir el grup de Compromís, però parlar d'irregularitats sense haver fet l'esforç d'aprofundir i conèixer bé la situació és, en el millor dels casos, una temeritat fruit del desconeixement o, en el pitjor dels escenaris una manipulació enganyosa», li va recrimimar el govern. «Així doncs, només ens queda referir-nos al fet que l'ajuntament ha d'acatar la normativa, i complir la legislació vigent», van afegir.