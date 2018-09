Ontinyent «avala» a más de 40 jóvenes

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y la directora general del SERVEF, Rocío Briones, recibieron ayer a los 42 jóvenes del programa Avalem Joves Plus. En el transcurso de la recepción, el primer edil recordó que el consistorio ontinyentino, la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia acumulan más de tres millones de euros de inversión en planes de empleo en esta legislatura en la capital de la Vall de Albaida, destacó ayer.

Durante en el acto de ayer, ambos valoraban positivamente un trabajo conjunto de las administraciones que ha permitido crear 209 puestos de trabajo directos desde 2015 a través de planes como Avalem Joves Plus; los planes de empleo para mayores de 55 años; los programas Emcorp, Encord y Emcold; Salari Jove; los planes conjuntos de Diputación, los programas de inserción sociolaboral y los planes de empleo municipales, en total, 1.950.000 euros de la Generalitat, 830.000 euros del Ayuntamiento y 300.000 la Diputación. Rodríguez recordaba que «generar empleo ha sido siempre uno de los pilares básicos de la acción del Gobierno de Ontinyent. Por eso desde 2015 hemos puesto en marcha diversos planes de reactivación», afirmó.

Sueldos de importancia

Avalem Joves Plus integra dos programas dotados con fondos europeos y autonómicos, de los que el Consell asigna a Ontinyent 650.000 euros que el consistorio complementa con 220.000. Todos los contratados trabajarán 37,5 horas semanales durante doce meses. En función de la calificación profesional del puesto de trabajo, cobrarán de 1.083 a 1.627 euros brutos. De los 42 jóvenes contratados, 31 están titulados y ocuparán puestos en los diferentes departamentos del consistorio. Además, se ha contratado a once personas no tituladas (ocho conserjes, dos peones y un ayudante de cementerio).