Un concurs de microrrelats promourà la difusió del Molí Fariner d'Agullent

La regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Agullent ha convocat el I Concurs de Microrelats Molí Fariner d'Agullent amb l'objectiu de donar a conèixer aquest xicotet museu i fer treballar la imaginació d'aquelles persones que accepten el repte de crear una història en molt poca extensió.

Els textos a concurs han de contindre la frase «el moliner d'Agullent quedà sorprès», han de ser originals i inèdits i l'extensió màxima serà de 1.400 caràcters. Segons ha explicat Bea Albert, regidora de Turisme d'Agullent, «els participants tenen de temps fins el 30 de setembre per a enviar el seu microrelat, un per persona, a través de la plataforma activada al facebook Turisme Agullent, on també hi ha també penjades les bases íntegres», segon va detallar ahir.

Entre tots els relats presentats, un jurat seleccionarà els cinc primers classificats, que tindran tots premis. Després, les votacions populars, que tindran lloc entre el 3 i el 15 d'octubre a través del mateix facebook, triaran l'ordre de la classificació. El primer classificat obtindrà 100 euros en metàl·lic i una nit d'hotel per a dues persones al Molí Fariner; la persona segona classifica tindrà dret a una sessió d'spa a Agullent per a dues persones, i el tercer, quart i cinquè classificats obtindran un lot de productes locals valorat en 20 euros, expliquen des del consistori.

Cal recordar que el Molí Fariner d'Agullent ha estat recentment declarat oficialment col·lecció museogràfica permanent de la Comunitat Valenciana. Aquest I Concurs de Microrelats Molí Fariner d'Agullent compta amb el suport de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València a través del Museu Valencià d'Etnologia.

Per altra banda, recordar que l'Ajuntament d'Agullent ha llançat per tercer any consecutiu el Pla d'Ajudes Municipals per a la Rehabilitació de Vivendes i Locals del centre històric d'Agullent, al qual ha destinat una partida de 60.000 euros. Les persones interessades en aquest paquet d'ajudes dotades al 100% amb fons municipals poden passar a informar-se pel departament d'urbanisme de l'ajuntament o a través de la pàgina web muncipal www.agullent.es.