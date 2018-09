L'IEVA analitza el paper de les dones a la Vall des de diferents camps

Amb l'objectiu de donar a conéixer el paper que les dones, en forma singular o col·lectiva, han tingut a la comarca de la Vall d'Albaida, l'Institut d'Estudis de la Vall, IEVA, ha organitzat unes jornades que va presentar ahir a Ontinyent i també s'ha proposat fer un treball de recerca sense data tancada. La iniciativa de l'IEVA es centra en tres moments: des del punt de vista històric, el seu treball en l'actualitat i les perspectives i expectatives de futur, van explicar ahir.

«Hem iniciat un treball de recerca en fonts documentals i orals per tal de traure a la llum casos de dones que hagen tingut un paper rellevant „no necessàriament en càrrecs públics„, ja siga de forma individual o formant part de grups», van explicar ahir Fina Chapí, Fina català, Josep Calatayud, president de l'IEVA, i Josep Albinyana. La investigació es centra en dones que ja han faltat i que hagen tingut un paper destacat en camps científic, acadèmic, professional, o que hagen desenvolupat una tasca important en el teixit social.

«Aquest és un dels aspectes del projecte, sense data de finalització, i que preveiem plasmar en un llibre», van explicar ahir. Mentrestant, com a jornades ja planificades s'han organitzat una sèrie de taules redones on tractar temàtiques diferents i que recolliran en cadascuna experiències de dones de la Vall de tres generacions diferents. Les jornades començaran demà divendres amb una conferència de la professora Carmen Agulló, amb el títol Les dones de la Vall d'Albaida: l'hora violeta. A partir d'ací, les taules redones es distribuiran per diferents localitats de la Vall: el 4 d'octubre una sobre esports moderada per Mariola Montosa al Campus d'Ontinyent; el18 una sobre treball moderada per Mª Josep Garcia a la Casa de la Dona d'Albaida, i el 25 sobre associacionisme, amb Délia Celada a la Casa de Cultura de Castelló de Rugat. El 16 de novembre el debat el guiarà Maria Chapí a la Biblioteca de Bocairent, sobre educació, i el 23 sobre cultura i arts per Lucía Peiró, a l'Espai Jove de Benigànim.