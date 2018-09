A este Ontinyent le va la Copa del Rey

El Ontinyent está en tercera ronde la Copa del Rey después de eliminar anoche al Real Jaén en la tanda de penaltis, en un partido épico donde los dos equipos se vaciaron para conseguir el acceso a la siguiente fase. El equipo de casa no encontró en la primera parte la fórmula para agrietar a la defensa jienense. Los de Mullor eran incapaces de hilvanar tres pases seguidos ante un Jaén bien posicionado sobre el terreno de juego y que salía airoso una y otra vez en las aproximaciones ontinyentinas. No obstante, la primera gran ocasión nació en la banda derecha con un centro de Soler que conectó con la cabeza de Juanan saliendo el cuero rozando el palo derecho de Ángel.

Poco a poco, el Ontinyent se fue diluyendo como un azucarillo y esto lo aprovecharon los pupilos de Germán Crespo para anotar la primera diana. Esta llegó en un libre directo que ejecutó Armero al palo corto de un Satoca que no acertó a desviar el obús del futbolista de Almuñecar. Las malas noticias se acumulaban en los locales ya que pocos minutos después se lesionaba David Torres, su mejor hombre tanto en liga como en Copa. Tras el receso, Mullor puso en escena a Alex Felipe y el Ontinyent metió una marcha más consciente de que el resultado no le valía. Así, a los tres minutos, Zarzo se fabricó una jugada por la banda derecha a lo Juan Palomo que acabó en máxima pena que el mismo futbolista de Benaguasil convertiría en la igualada. El tanto espoleó a los locales que pusieron cerco a la portería de un Ángel que evitó el segundo de los blanquinegros en una mano salvadora a remate de Julen Monreal. En este tramo del choque, los dos equipos echaron el resto para desnivelar aunque fue el Jaén quien merodeó más el área vallalbaidina.

Migue Montes pudo anotar al minuto cuando se quedó solo ante Satoca. Los visitantes llegaron más frescos a la parte final, poniendo el corazón del aficionado local en un puño. Sin embargo, se esperaba la aparición milagrosa de Juanan. El de l'Olleria de nuevo tuvo en sus botas la machada pero su remate no encontró portería. Y prórroga. Los últimos quince minutos de la eliminatoria fueron un suplicio para el Ontinyent, que aguantó la oleada jienense gracias a las intervenciones de Satoca. El silbido del colegiado dejó el desenlace final a la suerte de los penaltis. Armero anotó para el Jaén. La respuesta de Javi Llor para el Ontinyent no encontró portería. Fran puso el segundo de los andaluces. Alex Felip acortó distancias. Juan Carlos consiguió el tercero del Jaén. Soler no falló y subió el segundo del Ontinyent. Antonio logró el cuarto para los visitantes y Julen el tercero local. Satoca paró el quinto a Fragoso mientras que Zarzo no marró. Rentero engañó a Satoca lo mismo que Juanan para los de la Vall. El portero alicantino detuvo con el pie el tiro de Heras, lo que dejó a Raúl Fuster el pase, pero este tampoco acertó. De nuevo, Satoca detuvo la octava máxima pena a Espinosa, y convirtió a Sergio Almirón en el héroe al perforar el último penalti a lo Panenka. El Ontinyent ya está en la tercera ronda.