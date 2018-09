RECORDANDO A LOS AMIGOS PINTORES DESAPARECIDoS

El autor del artículo, gran aficionado a la pintura y con una relación personal con casi todos los artistas plásticos de Xàtiva, evoca a los que ya se marcharon

d e muy joven, allá por el año 1955 (nada más y nada menos: hace ya 63 años) fueron varias las ocasiones de encontrarme en el hogar familiar de los hermanos y artistas Rafael y Pepe Daroca, este último ya desaparecido. Se trataba de la vivienda enclavada en la parte alta del antiguo convento de Trinitarios; hoy archivo municipal. Utilizaban los Daroca una pequeña estancia de la casa para sus primeras andaduras pictóricas, hasta que marcharon a París. Seguro que esta temprana relación fue para mí el punto de partida en el apasionamiento por la pintura. Tiempo después tuve la grata suerte de conocer a Francisco Lozano, quien siempre me demostró su buena disposición a colaborar en todo lo que tuviese que ver con lo artístico.

Por el tiempo, José Pellicer ( Manolete) me hizo reflexionar sobre lo que es el gran mundo de la pintura. Ya fallecido el artista, su hermano Antonio me brindó la ocasión de contemplar buena parte del legado de cuadros que poseía. Fue Manolete pintor atípico, valga esta definición. Como tantos otros setabenses asistió a las clases de Francisco Climent, el maestro de muchísimos pintores locales, y al que por cierto no se le ha dado, hasta ahora, el reconocimiento que creo merece. Siento nostalgia al recordar las dos veces que converse con el laureado profesor.

Joaquín Tudela ¿A quién pasa desapercibido este nombre? Es uno de los grandes pintores que Xàtiva ha tenido, a pesar de haber podido llegar a más pues escuela no le faltaba, como lo demuestra la gran variedad de estilos que dominaba. Otro pintor setabense, Rafael García ( Rafelet). Para mí sus cuadros no me son indiferentes, dada su extensa y buena obra, la cual desarrolló en gran parte en su amado Bixquert. Siguiendo el trayecto, me encuentro en el recuerdo al afectuoso Rafael Ventura; el artista que tantos años pasó en Francia: de 1940 a 1971, lugar donde participó en colectivas con artistas de renombre, como fue Picasso. Muchísimas fueron las veces que estuve con él en su casa de Planas de Tovar. Así voy recordando poco a poco a los amigos ya desaparecidos con los cuales, unos más y otros menos, tuve a lo largo del tiempo una cordial relación de amistad. Paco Bolinches. Tengo en la memoria las muchas veces que con gran vehemencia, una y otra vez, me enseñaba sus obras escultóricas. O las veces que estuve en sus cenas, en las que casi siempre ofrecía como único menú: las crías de palomos. También tengo muy presente a Juan Francés, con quien en tantas ocasiones conversé de pintura hasta altas horas de la noche por la Alameda.

Guillermo Sanchis, el gran acuarelista que con doce pintores más de Xàtiva completó la exposición colectiva de 13 Pintores Setabenses en la antigua galería Guiteras, allá por 1980. De aquella colectiva de pintores, todos amigos, pocos son los que quedan: tan solo Rafael Daroca, Vicente Giner, Joan Ramos? Los que nos han dejado, Refelet, Francés, Leña, Bolinches, Guillermo Sanchis, Rullán, Pepe Daroca, Rafael Ventura. Aunque son muchísimos más los que engloban el gran ramillete de pintores destacados de Xàtiva que tan presentes tengo: Vernia, Lajara, Perales, Olivas, Camarasa, Ernesto Mateu, José Llopis, Estanislao Mallol, Antonio Martínez Gil, Enrique Serrano, José Guiteras, Emilio Sanchis, Morell, José Cabanes, Manolo García? y cómo no, Mari Carmen Mollá ( Carmencita). También el polifacético Fernando Nieto ( El Barón). Todos de un nivel artístico grande y una línea tan diferente, pero eso sí, todos por igual practicantes acérrimos de la pintura y amantes de Xàtiva; todos han dejado huella, un sello perdurable. Siendo varios de esta última relación también amigos personales, como Mateu, Mallol, Carmen Mollá y Nieto.

No desearía dejar olvidado a Rafael Blasco, el gran maestro del lápiz y la plumilla, con quien tantos esmorzars compartí en la cafetería El Poblet hasta muy pocas semanas antes de dejarnos. Demasiados ausencias en tan relativamente corto tiempo; más si cabe los que marcharon hace poco, tan solo en los últimos año o incluso meses: Francés, Grau, Leña, Gómez Aranda, Blasco y Mompó Roca; alguno partiendo de forma tan inesperada. Tan larga lista „se desprende„ les engloba y la cito por mi cercana vinculación con los artistas pintores de Xàtiva en mi ya larga vida; en la que doy, a los amigos pintores que se han marchado, desde estas líneas, mi nostálgico, afectuoso e íntimo recuerdo.