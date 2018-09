Més de 40 anys de danses a la Vall

La festa de les danses de la Vall d'Albaida, una de les manifestacions de balls de carrer més antigues del territori, tindrà el seu punt de trobada principal demà dissabte a partir de les 17.30 hores a la Pobla del Duc. En aquesta 41ª edició es comptarà amb la participació de balladors de 16 municipis de la Vall (Quatretonda, Llutxent, Ontinyent, l'Olleria, Bèlgida, Castelló de Rugat, Bocairent, Alfarrasí, el Palomar, Aielo de Malferit, Benigànim, Albaida, Fontanars dels Alforins, Agullent, Montaverner i, la localitat amfitriona, la Pobla del Duc). A més, aquesta celebració, promoguda per la Mancomunitat de Municpis de la Vall, comptarà amb la participació del grup convidat el Forcat, de València.

El conseller de Cultura de la mancomunitat, Fede Vidal, destacava com és d'important «donar suport a un encontre d'aquest tipus que ja compta amb més de quatre dècades d'història i a més treballa amb l'objectiu de mantenir vives les tradicions i continuar transmetent-les a les noves generacions», declarava al respecte de la trobada prevista per demà. Per la seua banda, el president de la Mancomunitat i alcalde de la localitat amfitriona, Vicent Gomar, agraïa «l'esforç de totes les persones que amb el seu treball han fet possible que la Pobla del Duc aculla un esdeveniment tan característic de la nostra comarca com aquest, on més de 500 balladors i balladores es trobaran al municipi, que estarà magníficament engalanat per a l'ocasió, i recorreran el carrer Ausiàs March, fins a la plaça Lluís Guarner omplint el municipi de música, ball i color», explicava.

Després de la tradicional dansà, se celebrarà un sopar de germanor per a tots els balladors. Finalment, Botifarra i la seua rondalla clouran aquesta jornada a la plaça Carles Canut. Els actes previs començaven el passat diumenge amb la inauguració de l'exposició fotogràfica commemorativa dels 40 anys del grup local Espart i veta.