¿Por qué los obstáculos?

Está costando poner las cosas en orden aunque todo indica que en breve el camino será recto y despejado. Eso esperamos. Lo de la convocatoria la asamblea fue, así se reconoció, un error. Una asamblea no la puede convocar quien quiera sino quien pueda y deba y aún menos proponer un cambio en la presidencia sin contar con el presidente. Se reconoció que fue un error y se puso en marcha el proceso para nombrar un nuevo presidente del club. Las informaciones que llegan de la gestión de las últimas temporadas, la forma de enviar el escrito que alertaba sobre la ilegalidad de la convocatoria, que se juegue contra el Novelda en la Murta, ahora presidido por Manolo García, aún, hasta que se comunique que no, dirigente del Olímpic, no ayudan a calmar los sentimientos que muchos tienen respecto a los que son, a día de hoy, representantes legales del club.

Todo apunta a que ambas partes se han reunido y que no habrá más obstáculos para que los que gestionan el club desde hace meses, sean también sus representantes legales. La duda que me queda es: si ahora se despeja el camino, ¿por qué no se despejó hace semanas?, ¿por qué en lugar de ganar tiempo lo perdemos?, ¿por qué simplemente no se avisó de que no estaba bien convocada la asamblea con una llamada telefónica en lugar de mandar un escrito con el anagrama del club?, ¿no se hablan entre ellos? Tengo claro que mantener, poner en marcha el club, está siendo una labor encomiable llena de obstáculos y que, debe haber más hechos y menos razones. Y un buen hecho hubiera sido, visto lo visto, lo que han pagado, lo que están pagando, lo que pagarán y los madejas que están desenredando, y la ilusión que transmiten, darles todas las facilidades del mundo. Lo demás, no se entiende.