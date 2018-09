Xàtiva acull un curs especialitzat d'educació i esport amb enseyament per a la salut

La Casa de la Joventut de Xàtiva acollirà a partir de la propera setmana un curs de 50 hores d'educació i esport més educació per a la salut i primers auxilis, organitzat per la Regidoria de Joventut, i que s'estendrà des del dilluns que ve fins al 6 d'octubre en horari de 17 a 20 hores de dilluns a divendres. El curs, certificat per l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) serà impartit per l'Escola Abast Animació, i té un preu de 65 euros. Aquest curs habilita als i les joves a treballar l'esport com a eina dins de l'àmbit de l'animació sociocultural com a monitor o monitora que amenitza tot tipus d'esdeveniments i realitza programes d'activitats relacionats amb l'esport. També fa referència a l'educació per a la salut, que es presenta com un concepte fonamental per exercir uns hàbits saludables. A més a més, es podran aprendre tant primers auxilis com les tècniques i els procediments de caràcter immediat, limitat, temporal i no professional que rep una persona. Des de la Regidoria de Joventut i el Centre D'Informació Juvenil de Xàtiva conviden a tothom a apuntar-se i recorden que aquest títol té molta demanda.