De lo extraordinario en el centro histórico de Xàtiva

un domingo, ya comenzado el mes de noviembre, soleado y con una temperatura más que agradable, silenciado el Paseo de la Alameda en su continua y forzada habilitación, antes y ahora, como recinto multieventos „pese a la "P" mayúscula de Paseo„, obligada por el ya hito estacional anunciado del montaje del llamado monumental Belén, la atención se volvió, como algo extraordinario, a una plaza del, este sí monumental, conjunto histórico-artístico de Xàtiva.

La celebración de la Fira de Sant Martí, el pasado 11 de noviembre, en la plaça de Sant Pere del casco antiguo setabense, transformó este emblemático espacio, que en un domingo normal se ve desierto, con vehículos aparcados a su alrededor y sus destacados monumentos cerrados, en un animado espacio por el que transitaron centenares de personas, en un flujo constante también desde las antiguas calles del centro histórico que en ella confluyen y que por un día abandonaron también su vacío estado de "domingos al sol" y su silencio solamente roto, una y otra vez, por un tráfico oportunista de paso que nadie se atreve a restringir y regular.

Y esto fue posible porque la celebración de la Fira supo articular una oferta capaz de seducir al público en este magnífico escenario conjugando la venta de productos de proximidad y artesanía de calidad, actividades lúdicas familiares, tradiciones o visitas guiadas a monumentos y espacios naturales cercanos, entre otros alicientes, destacando la desbordada afluencia a la atractiva, restaurada con fondos públicos, pero siempre inaccesible cripta de la iglesia de Sant Pere. La imagen del acceso a la cripta repleta de personas deseosas de entrar a verla y que alguien experto les contara sobre la historia de este lugar recóndito y desconocido de su ciudad debería hacer reflexionar a los máximos responsables municipales turísticos y culturales sobre la ausencia de propuestas y soluciones para incorporar valiosos recursos en perfecto estado como éste, de modo permanente y con un horario habitual, a la oferta turística de una Xàtiva que quiere „o al menos así lo propaga„ convertirse en un auténtico, conocido y prestigioso destino de turismo cultural.

La celebración de esta Fira en la plaça de Sant Pere podría ser un ejemplo para incorporar a un catálogo de buenas prácticas que persiga la recuperación y dinamización de nodos del conjunto histórico-artístico de Xàtiva, dentro de un desarrollo sostenible de la ciudad y todos sus barrios. Un catálogo que ya urge y que integraría medidas y acciones a desarrollar durante todo el año, tanto en días festivos como laborables, como elementos dinamizadores económicos, sociales y sostenibles para zonas del casco antiguo con una preocupante crisis y decreciente estado de actividad que lamentablemente tiene como consecuencia la huida de sus habitantes. Hace falta pues una proactividad municipal, discriminatoria positivamente hacia el centro histórico, que ejerza de dinamizador local, diversificando desde el sector terciario para crear una economía de escala que cree empleo desde diversos ámbitos apoyándose en la dinamización y evolución de sectores de actividad como el comercio de proximidad. la cultura tradicional y el turismo responsable.

De lo contrario, lejos ya de lo extraordinario, los próximos domingos, con una zona de la Alameda a la que se sigue dedicando una atención y recursos que probablemente no necesita para la captación de actividad que puede lograr con éxito con su actual configuración comercial, volverán a su inercia de abandono y degradación calles y plazas que fueron históricamente el corazón que impulsó la potencia comercial de Xàtiva. Los ecos de la animación que propició la Fira y sus visitantes se apagarán para, tal vez sí o tal vez no, repetir puntualmente en alguna otra ocasión. Y para la reflexión quedará, en muchas de las personas que se acercaron el domingo a Sant Pere, que tal vez en el centro histórico se ha de superar la concepción de actuación individual y unilateral en aras de la conjunta, global y planificada, a riesgo de, como se pudo ver, con los vulgares bloques de hormigón que se levantaban amenazadores hacía el centenario y monumental platanero del colegio Attilio Bruschetti, las iniciativas descoordinadas, por muy bondadosas y respaldadas que se planteen, no contribuyan a aportar algo más al conjunto enriquecido, cuidado y legado por tantas generaciones que se pretende sin embargo revitalizar.