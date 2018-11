Un nuevo plan impulsará el turismo en la Canal de Navarrés en los próximos años

La Mancomunidad de la Canal de Navarrés, Turisme Comunitat Valenciana y el Patronato Provincial de Turismo de Valencia han suscrito un convenio para dinamizar el turismo en Estubeny, Anna, Chella, Navarrés y Bicorp hasta 2020. Con este acuerdo se pretende aumentar la calidad de los servicios ofrecidos, ampliar y diversificar la oferta y poner en valor los recursos, sensibilizando e implicando a la población y a los agentes locales.

«Este año ya se han realizado multitud de acciones en este sentido como la habilitación de una senda de largo recorrido que vertebra toda la comarca desde Estubeny al Macizo del Caroig; se han destinado más medios y recursos para potenciar las visitas turísticas o se ha invertido en señalética y folletos informativos, por ejemplo», explica la presidenta de la mancomunidad, Pilar Sarrión, quien asegura que hay otros proyectos en mente como las visitas virtuales.

Según explican desde la mancomunidad, que no integra la totalidad de los municipios de la comarca, el turismo constituye un eje estratégico para el desarrollo económico de la zona y una vía de mejora de la renta y ocupación de los habitantes. «La Canal es una zona con riesgo de despoblación y lo que queremos es dotarla de recursos para reactivar la economía», asegura Sarrión. Según afirma la presidenta, los efectos de la dinamización del turismo se están viendo ya en todos los municipios. «El turismo se ha triplicado y esto tiene un reflejo en la ocupación, en las altas de nuevos alojamientos y en la hostelería, e incluso han nacido nuevas empresas de actividades de turismo de aventura», añade la también alcaldesa de Anna.

Roberto Palop es propietario de una de esas empresas de multiaventura que intentan aprovechar el potencial natural del territorio de la Canal. Para él es cierto que desde hace un par de años se ha notado un incremento del turismo, pero dice que «queda mucho por hacer. Debería haber más planificación y tener muy en cuenta a los agentes locales implicados. Nosotros „añade„ nos movemos individualmente y hacemos todo lo que está en nuestra mano pero hay que hacer mucho más para que se sepa que existimos», explica mientras pone un ejemplo muy gráfico: «recientemente se ha puesto un cartel en la autovía en el que se anuncia el lago de Anna, y la gente llega solo hasta allí, ni siquiera entra en el municipio. Hubiera sido mucho más útil poner la Cueva de la Araña que, además de ser Patrimonio de la Humanidad, supone pasar por todos y cada uno de los pueblos de la comarca», denuncia. Otra de las cosas que según Palop debería mejorarse es el aislamiento. «Mucha gente está interesada en venir, pero las comunicaciones no son buenas: ni tren, ni líneas adecuadas de autobús? así se lo ponemos muy difícil»..



Fomentar otro turismo

Aunque Sarrión es consciente del turismo llamado de «neverita», muy visible en la comarca, especialmente durante el verano, no se muestra especialmente preocupada. «Es cierto que el turismo dominguero ha aumentado mucho y que llega gente que no está concienciada con el medio ambiente, pero también ha aumentado mucho el turismo organizado, el de autobús, que queremos potenciar, y el concienciado, el de la gente preocupada por la naturaleza que viene a hacer senderismo. Tenemos que propiciar este otro turismo», argumenta. Y en cuanto a la presencia excesiva de turistas, de la que ya alertan desde la asociación ecologista Adene, se muestra cauta aunque dice no poder hacer mucho. «Las cuencas de los ríos no dependen de los ayuntamientos, así que es la Confederación Hidrográfica del Xúquer la que debe tomar cartas en el asunto. Ya se les ha alertado, pero no podemos hacer más. Por ejemplo, en el Gorgo de la Escalera cobramos para controlar el aforo, pero luego hay gente que baja haciendo el descenso del río...·, explica. De hecho, hace una semana una persona tuvo que ser evacuada tras precipitarse practicando barranquismo en la zona.