El Olímpic visita al Paiporta, y el Atzeneta recibe al Villarreal C

El Olímpic volverá mañana (12h, El Palleter) a defender la posición de líder del grupo VI de la Tercera División ante el Paiporta. El entrenador, Jero López, espera completar una convocatoria de al menos 17 jugadores. López alerta de la peligrosidad del rival, por la reacción que ha tenido tras firmar a un nuevo entrenador y por un campo de unas dimensiones que puede dificultar el juego del Olímpic, «un campo reducido que hace que las fuerzas se igualen, hay que evitar faltas cerca de nuestra área o ceder saques de esquina, y jugar contra el líder les va a dar una motivación especial», ha explicado un Jero López que tendrá las bajas de Vicent Moscardó, por sanción; y de Adri y Álex Cortell, por lesión. Son duda Berna Ballester, con molestias en la rodilla; y Banegas, en el sóleo.

Respecto a la situación económica, se ha informado a los capitanes del envío desde Sudeva de una transferencia para el pago de las nóminas atrasadas, y los jugadores han pedido justificación de dicho envío. Se espera que en unos días la situación se normalice, y que se concrete y aclare para lo que queda de temporada. Para el técnico, «podríamos estar todos más contentos, más animados, necesitamos que las cosas alrededor del equipo vayan bien y que se solucionen lo antes posible».

El club ya ha puesto en marcha una campaña de venta de entradas anticipadas para el próximo partido en la Murta, el domingo 25 de noviembre, contra el At. Saguntino (17h.). Las entradas anticipadas son a 10 euros (tribuna) y 5 ? (general). El día del partido los precios serán de 15 y 10 euros, respectivamente. El equipo es líder con 26 puntos, aventaja en tres a un numeroso grupo de equipos: At.Saguntino, Eldense, Atzeneta, Jove Español y Crevillent. Con los cuatro goles marcados ante el Alzira aumenta su ventaja como equipo más goleador con 26, 19 lleva el Vilamarxant.



Partidazo en el Regit

El Regit, por su parte, alberga esta tarde (16:30) un partidazo entre el Atzeneta y el Villarreal C, dos equipos a los que les gusta mimar el balón, con una gran apuesta combinativa y que van a tener en las dimensiones del campo un hándicap. El Villarreal C llega tras perder en casa ante el Crevillent, pero con buenos datos como visitante; y el Atzeneta sigue invicto como local. Roberto Granero califica al filial groguet como «el mejor rival de la categoría a nivel técnico, con jugadores con una técnica individual muy alta». Por tanto, la victoria pasa «por seguir en la línea que llevamos toda la temporada. Si conseguimos sacar a relucir nuestras virtudes, seremos capaces de ganar el partido», confía un Granero que no podrá contar con Moltó y Abdón, sancionados; y Fuentes, por lesión. Antes del partido habrá comida entre altos cargos del Villarreal, con Fernando Roig y Llaneza al frente, y responsables de Ubesol, esponsor del Atzeneta y directivos del club de la Vall.