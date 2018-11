El Pla de la Mezquita retola el Gran Teatre dins d´un programa d´adaptació cognitiva

El divendres es va portar a terme una activitat dins de la Setmana de l'Educació que va consistir en la retolació del Gran Teatre de Xàtiva amb pictogrames per a aconseguir que l'edifici siga accessible a les persones sense llenguatge escrit, com un sistema augmentatiu i alternatiu de comunicació.

L'activitat es va iniciar al hall del Gran Teatre amb una explicació per part de l'alumnat del CEE Pla de la Mesquita del Projecte, un projecte que pretén fer més accessible el gran teatre i per a la qual cosa l'alumnat d'aquest centre educatiu ha elaborat uns pictogrames que guiaran a tot el públic, però en especial a aquells que utilitzen el llenguatge no escrit. L'acte ha continuat amb una activitat en la que els alumnes del Pla de la Mesquita i usuaris del centre ocupacional han pegat els pictogrames en els llocs habilitats per a aquesta informació.

Entre el públic, a més de docents del CEE Pla de la Mesquita, usuaris i usuàries del centre ocupacional, monitors i monitores d'Aspromivise també estaven presents els regidors Alfred Boluda i Amor Amorós els quals manifestaven que "és una activitat més per a aprofundir en eixe projecte d'una Xàtiva educadora, ciutat amable i inclusiva amb la finalitat de transformar i millorar la ciutat".