Una corriente de Compromís apuesta por disputar la candidatura en Ontinyent a Nicolau Calabuig

El aparatoso y mediático primer paso dado semanas atrás por Nicolau Calabuig para postularse como aspirante a liderar la lista de Compromís por Ontinyent no significa que no quede aún mucho partido por delante. Eso es lo que piensan y lo que han exteriorizado desde una parte de la formación, ya que aseguran que va a surgir otro candidato y que, por lo tanto, habrá unas primarias reñidas. No lo hacen público, pero todo indica que podría ser el nuevo portavoz, Vicent Xavier Vila. De momento, la corriente —bautizada como Compromís Plural— pide debatir más «sobre el qué y no sobre el quién», y en declaraciones a Levante-EMV de uno de sus integrantes, no dudan en señalar que Calabuig «tal vez se ha precipitado» al presentarse de esa manera «tan personalista», afirman.

Compromís Plural ya ha subido a la red un manifiesto en el que no focaliza su mensaje contra Calabuig ni contra ningún otro precandidato. Ni tampoco se define a favor de otros. Pero su lista de adhesiones es significativa: ya han dado su respaldo público, según se puede comprobar, el propio Vicent Xavier Vila, la nueva regidora Lídia Chàfer (quien días atrás sustituyó en el consistorio ontinyentino a la dimitida Sílvia Urenya) o Josep Antoni Alfons, actual secretario general del grupo en el Ayuntamiento de Ontinyent. Otro de los nombres que destaca es el del gran referente local de los nacionalistas, el exregidor Joan Gilabert.

En todo caso, para política de adhesiones potente la de Calabuig. Según informó este diario, respaldaron su candidatura en un gran acto público en el Palau de la Vila pesos pesados como el exalcalde Rafael Portero, los exportavoces Ximo Urenya, Joan Cambra Pepe Pla, Josep Francés y Sílvia Urenya, el también exconcejal y experto en financiación Rafael Beneyto o los exconcejales Torró, Mira y Fran Quesada, este último actual secretario autonómico de Medio Ambiente. El alcalde de Agullent, Jesús Pla, y la portavoz de Compromís a nivel autonómico, Àgueda Micó, fueron algunos de los respaldos exteriores.

Propuestas para Ontinyent

La nueva corriente surgida subraya en un manifiesto que quiere una formación «plural, que sume todas sus partes [...] donde se escuche y se practique la democracia interna desde la base» a la vez que un Compromís «abierto a la sociedad, participativo y transformador, donde nadie es imprescindible y todas y todos somos necesarios; intergeneracional, paritario, capaz de respetar la pluralidad interna», resumen. El manifiesto tiene otra parte más encaminada a la gestión municipal, de la que la aplastante mayoría socialista de 2015 les apartó. Y piden: «un proyecto claro de ciudad [...] y un ayuntamiento laico, transparente y participativo [...] que garantice la prestación de servicios públicos de calidad, que trabaje por los colectivos más vulnerables y en el que las personas sean la prioridad», recalcan.