Hallan un tramo del siglo XVIII de la acequia Murta a su paso por el casco urbano de Xàtiva

El Ayuntamiento de Xàtiva ha localizado un tramo de la antigua acequia Murta de finales del siglo XVIII durante los trabajos de exploracion que se están efectuando en la conducción con tal de solucionar los problemas de filtraciones que se producen en los bajos de algunas fincas por donde pasa el canal agrícola. El regidor de Aguas, Ignacio Reig, informó ayer de que el hallazgo se ha producido en la calle Académico Maravall, a tres metros de superficie, donde se han encontrado «piedras planas apoyadas unas contra otras que cubren un curso de aguas probablemente aún más antiguos», según ha descrito el edil.

La acequia Murta, cuyas obras de desvío no han encontrado respaldo en los presupuestos de la Generalitat para el año próximo, es uno de los quebraderos de cabeza del equipo de gobierno. Hace tres semanas, sin embargo, las filtraciones en los bajos de las fincas de la plaza del País Valencià de Xàtiva, atribuidas a la acequia, continuaron produciéndose a pesar de la desconexión provisional de la misma, cuyo caudal para el riego se mantuvo interrumpido en esa zona en el marco de las pruebas desplegadas por el consistorio y la comunidad de regantes para localizar el origen del conflicto.



Sólo dinero del ayuntamiento

Fuentes municipales no descartan que las fugas puedan estar alimentadas no solo por la deteriorada acequia, sino también por algún otro problema en la red o reventón que aún ha de determinarse. En todo caso, las obras de desvío son una necesidad. Hay un proyecto cuyo coste supera los 800.000 euros pero que, de momento, sólo encuentra aportaciones municipales. El ayuntamiento ya ha consignado 230.000 euros. Pero los 600.000 euros que ha de poner la Generalitat no se harán efectivos, como poco, el próximo año tampoco porque en los presupuestos no figura dotación alguna. El desvío del trazado fuera del casco urbano es una vieja aspiración de la comunidad de regantes.

