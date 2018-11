este mismo periódico publicaba días atrás la noticia del rechazo del indulto para una mujer de Xàtiva. Rechazado por el consejo de ministros. Ha participado en el robo de unos productos de una máquina de vending junto con dos hermanas. La noticia, firmada por Sergio Gómez dejaba bien a las claras el resultado del botín: entre 10 y 15 euros, por lo que fue condenada a dos años y medio de prisión. La mujer, Encarnación G.C. no tiene apellidos. O sea, sí que los tiene pero se preserva su identidad dando a conocer únicamente sus iniciales. No los tiene porque podría llamarse García Conesa o Gimenez Calvo, vaya usted a saber. El caso es que a nadie le interesan estos apellidos, sólo el hecho de condenarla a dos meses de cárcel por euro robado.

En la democracia en la que vivimos, la separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial es puro cachondeo. La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre defendió que Rodrigo Rato no debería estar en la cárcel por «solo» 90.000 euros que robó. Y es que claro, este señor tiene apellidos, como sus secuaces y amiguetes que se han apropiado del dinero público a manos llenas. ¿Si Encarnación tuviese de apellido Urdangarín sería tratada de la misma forma? Veremos el tiempo que pasa entre rejas el yerno del Rey por robar de forma vergonzosa y vergonzante el dinero de nuestros impuestos. Y les cedo el gusto de que sigan aportando apellidos a este espacio y verán que divertido que les resulta comprobar eso de «qui té padrins, el bategen» y como además ya nos hemos acostumbrado a que es «normal» que en este país haya más ladrones que han sido cargos públicos que ladrones de los de toda la vida, y parece que ya no nos afecten las sinvergüencerías y correrías de esta gentuza, que además se jacta de controlar el poder judicial para sus propios intereses y lo dicen con la voz alta y lo propagan en sus whatsaps. Triste realidad, esta vez sí, con nombres y apellidos.



José Luis Olivas también tiene apellidos. Por supuesto que no seré tan atrevido de juzgar si Encarnación tiene derecho al indulto o debe entrar en la cárcel con todo el drama familiar que lleva detrás, pero al menos se me respetará mi derecho a decir que la indignación es latente cuando se escuchan sentencias como esta donde los débiles no tiene otra voz que la de la impotencia ante una justicia que en demasiadas ocasiones es inteligible y debería plantearse la necesidad de aplicarla no sólo teniendo en cuenta la ley escrita, sino el cómo y el porqué ocurren las cosas. A mí me pillan robando una lata de conservas en Mercadona y me caen cinco años si tengo antecedentes, pero al del nombre y apellidos se le aplica una ley muy acorde a su estatus y además se le rebaja a los pocos meses por buena conducta. Como si el robar el dinero de los demás tuviese atenuantes. Y algunos atenuantes son de película de Berlanga si no fuera porque estamos hablando de cosas muy serias. El expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas, que lo fue de Bancaja, dice no saber nada del agujero de 750 millones de pesetas que provocó la entidad en Mexico en una operación de locura, agujero que tuvimos que pagar todos en su rescate. Olivas lo presenta como recurso contra su procesamiento. ¿Qué hacemos en estos casos? Vayan ustedes a explicárselo a Encarnación que a mí ya no me quedan argumentos convincentes.