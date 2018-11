El SB Ontinyent empata sin goles en Sedaví, y el Ciutat de Xàtiva golea 0-4 al Carlet

El Sport Base Ontinyent femenino empató sin goles en su visita al At. Sedaví, en un encuentro muy igualado entre los dos conjuntos del grupo II de la 1ª Regional. Las de José Sanchis buscaron el gol con varios ataques, pero no estuvieron acertadas de cara a puerta. Las que sí estuvieron acertadas fueron las chicas del Ciutat de Xàtiva, que en su visita al Carlet endosaron cuatro goles a las locales. Athenea abría el marcador para las de Sergio Mesa en la primera parte. Tras el descanso, Carolina, que hizo doblete, marcaba el segundo y María Sanchis hacía el tercero. En los últimos minutos Carolina anotaba el cuarto para el Ciutat de Xàtiva, que se coloca tercero en el grupo III de la 2ª Regional. La Font de la Figuera empataba a cuatro en casa ante el At. Muro, en un partido que las de Luis Esteve controlaron en la primera parte, poniéndose 3-0 „goles de Ainhoa, Cristina y Mª Carmen„, pero que en la segunda parte se les complicó y las visitantes dieron la vuelta al marcador con cuatro goles. En el último minuto Cristina volvía a marcar para dejar las tablas en el marcador.