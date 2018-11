Uno de los socios cuestiona la gestión del proyecto Ecoglauca y pide que se aclaren las dudas

El fiasco del proyecto Ecoglauca Ergon por el que la Comisión Europea ha reclamado la devolución de 113.408 euros en ayudas concedidas a los ayuntamientos de Enguera, Bolbaite, Genovés, Navarrés, Fontanars, la Llosa de Ranes y Villanueva de Castellón ha generado fisuras entre los socios sobre la gestión de los fondos. Aunque la mayoría de los alcaldes respalda las tesis del consistorio de Enguera (coordinador del programa) y culpa de la cancelación anticipada de la inicaitiva al supuesto cambio de criterio de Bruselas respecto a la idoneidad de las parcelas escogidas para experimentar con cultivos energéticos, hay al menos una nota discordante en el consorcio. El consistorio de Fontanars cuestionó en varias ocasiones la marcha del proyecto y no se conforma con las explicaciones ofrecidas.

Su alcalde, Julio Biosca (Compromís) lamenta que no ha podido tener acceso a documentación clave que pidió hace más de un mes, asegura que los claroscuros han rodeado al proceso administrativo y emplaza a que se esclarezcan las dudas, tal como hizo la asociación Agró. «El proyecto ha tenido cosas positivas, pero he hecho muchas preguntas y no he tenido todas las respuestas. Entiendo que no ha habido mala fe, pero hay que aclarar si se han hecho bien la cosas, porque el dinero es de todo el pueblo», incide Biosca. Los recelos de Fontanars surgieron en la primera reunión posterior a las elecciones de 2015. Este consistorio y el de Villanueva pidieron tiempo para estudiar el proyecto, aunque finalmente optaron por seguir como socios para evitar un perjuicio económico al resto. El programa arrancó en 2014, pero se retrasó porque, tras los comicios, la mayoría de localidades habían cambiado de gobernantes.

En la parcela escogida en Fontanars, los cultivos del Ecoglauca no fructificaron. «Pregunté si había que regar y me dijeron que no hiciéramos nada, pero unas semanas más tarde nos sorprendieron pidiéndonos que regáramos deprisa y corriendo», recuerda Biosca. Al ser un proyecto experimental, el alcalde entiende que algunos terrenos podían ofrecer resultados negativos, pero observa un comportamiento errático y señala que la empresa que prestaba asistencia técnica en Fontanars nunca se presentó ni se reunió con la corporación. En otros pueblos se eligieron parcelas en zonas de polígono no aptas, agrega.

Según ha podido saber este diario, varios técnicos municipales mostraron dudas sobre la viabilidad del proyecto o directamente cuestionaron algunos actos administrativos, a la hora de validar los honorarios abonados o de contratar a las empresas involucradas. Los consistorios pagaban una parte del trabajo desplegado por el personal municipal y las firmas. Enguera, que defiende el cumplimiento de los requisitos, la limpieza del proceso y la fiabilidad de los estudios avalados por expertos, ha llevado al Tribunal de Luxemburgo la decisión de Bruselas de reclamar el reembolso de las ayudas. Tras la cancelación, los consistorios tuvieron que adelantar dinero a las empresas y éstas, para sorpresa de Biosca, aceptaron renunciar al año y medio de contrato que les restaba a cambio de cobrar los trabajos efectuados sin pedir ninguna compensación a cambio. El alcalde de Fontanars pide acceder a los documentos que prueben que hubo un cambio de criterio de la Comisión Europea con las parcelas y opina que pudo haber demasiadas prisas para cumplir los trámites. El proyecto originalmente se enfocó en 2011 al cultivo bioenergético de la nicotiana glauca con un presupuesto de 1,2 millones de euros, si bien tuvo que reorientarse por la insolvencia de las empresas.

«La tramitación de la documentación era farragosa y nos paralizaba a un ayuntamiento tan pequeño como Fontanars, pero cuando ponía alguna pega en las reuniones me llamaban quisquilloso», indica Biosca, que no pudo acudir a la última cita de los socios porque se fijó en el día de la patrona local y no hubo opción de cambio. El PSPV de la Llosa de Ranes también exigió ayer explicaciones por el fiasco de Ecoglauca y la decisión de Bruselas, recordando que en 2015 ya advirtió del abandono de las parcelas experimentales.