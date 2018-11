Hay un dicho, una máxima para los periodistas: «la credibilidad se la gana uno durante años y la pierde en segundos». Sudeva se ganó la suya en varias de sus acciones, pero la va perdiendo con otras. Recuerdo el grupo inversor interesado en tender puentes entre Xàtiva y la India, puente que serviría como entrada del fútbol indio en Europa; recuerdo que apostaron por dejar sin poderes a la junta directiva, que depositaron su confianza en José Alemany; que en varias ocasiones se dirigieron a los socios con buenas palabras e intenciones; que adquirieron casi 300.000 euros en acciones; que cumplían los requerimientos de transferencias que se hacían desde el club; que desde el club, en agradecimiento, se puso a los socios en pie para escuchar su himno nacional?

Pero es el mismo grupo indio que rechaza una buena oferta por Álex Cortell (y al final se ha ido sin beneficio alguno); que retrasa el envío de nuevas transferencias; que actúa a espaldas de Alemany y recurre a directivos a los que rechazó para paralizar la conversión en SAD; que manda dinero pero no suficiente; y que ha cortado la comunicación con los socios, y que ya no invita a degustar productos de su país, aunque sigue prometiendo que se pondrá en marcha una nueva SAD y que seguirá aportando dinero.

Ahora mismo no sé qué pensar, al menos públicamente. Entiendo que de nuevo me toca esperar los próximos pasos, que nos pueden llevar a una promoción de ascenso o al descenso administrativo. Se ha pagado una nómina, no toda la deuda, y en unos días volverá a caer una nómina más, seguimos bloqueados en Federación, con un jugador menos en la plantilla y sin poder fichar por ese bloqueo. De seguir así le llegarán al club más reclamaciones judiciales. Afortunadamente, nos queda el fútbol, el buen fútbol de los nuestros y a eso me agarro: a padecer este domingo en la Murta y a sumar tres puntos ante el At.Saguntino. Y acostarme domingo como más líder. Fuerte contraste. Xàtiva es especial, su Olímpic también.