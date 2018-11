El PP siembra dudas sobre el evaluador del proyecto Ecoglauca

¡El PP de Enguera ha puesto en tela de juicio la fiabilidad del técnico designado por la Comisión Europea para desplegar el seguimiento del proyecto Life+ Ecoglauca Ergon apelando a una serie de mensajes publicados por éste en Twitter que, a juicio de la formación, denotarían un excesivo sesgo ideológico. El evaluador del proyecto calificó de «terrorista» al PP y de «patético» a Felipe González en las redes sociales, entre otras manifestaciones hechas públicas. La cancelación anticipada del programa europeo ha quedado en manos de la Justicia Europea a instancias del Ayuntamiento de Enguera, a quien Bruselas exige el retorno de 113.000 euros en ayudas.

Cristóbal Ginés, Ingeniero Forestal, está vinculado a la empresa IDOM Ingeniería, que fue adjudicataria del concurso de la Comisión Europea para las labores de seguimiento de los proyectos Life+ en España. El PP de Enguera pone el foco en el profesional -«que también se posiciona a favor del movimiento independentista catalán», detallan- y no entiende «cómo pudo ser designado para controlar un proyecto cuyos promotores eran y han sido mayoritariamente, ayuntamientos del PP y PSOE».

Los populares recalcan su «respeto absoluto hacia la ideología y las simpatías políticas de cada persona», pero sostienen que «en modo alguno pueden tolerarse manifestaciones radicalmente injuriosas como las publicadas en su día por el señor Ginés». «Difícilmente podría evaluar con objetividad proyectos promovidos por alcaldes que pertenecen a un partido que califica de terrorista», opinan.

El PP indica que no ha encontrado en la red ninguna referencia del técnico evaluador de su experiencia, técnica y científica, relativa a los cultivos energéticos, la bioenergía y el desarrollo rural, por lo que sus informes, a su entender, «carecen del rigor y la validez suficiente como para poner en duda cualquier metodología aplicada en el proyecto». La formación quiere «salvaguardar el buen hacer y la dignidad de las instituciones que forman parte del Consorcio» de ayuntamientos liderado por Enguera. «No se puede admitir que personal técnico de una empresa privada con tal sesgo ideológico mostrado públicamente pueda ser considerado fiable en tanto los argumentos esgrimidos para la cancelación del proyecto son consideraciones o cambio de criterios y no hechos objetivos de incumplimiento del mismo», zanjan.

«Cortina de humo»

La asociación Acció Ecologista Agró respondió ayer al PP de Enguera acusándolo de «intentar desviar la atención hacia temas diferentes de los que tendrían que contestar en relación a la rescisión del programa europeo». El colectivo, frente a lo indicado por el consorcio de ayuntamientos, ha vuelto a insistir en que dicha decisión de Bruselas vino motivada por «la baja calidad de los informes y otras muchas deficiencias detalladas perfectamente por los supervisores del proyecto». «Apuntar en otra dirección y callar sobre las cosas que tendrían que explicar resulta muy poco edificante. Hay que recordar que los procedimientos europeos de este tipo son rigurosos, como lo tienen que ser cuando están en juego millones de euros de contribuyentes europeos», mantiene Agró. «Tienen que estar muy preocupados los promotores del Proyecto LIFE Ecoglauca por las deficiencias e interrogantes de su proyecto, como para chutar balones tan lejos del campo de juego».

La asociación asegura desconocer «quién es la persona que menciona el PP de Enguera y cuál es su trabajo concreto», pero afirma que «sus opiniones en redes sociales, afortunadas o no, tienen muy poco a ver con el tema que tendría que aclararse», a tiempo que aseguran que éste no tenía la última palabra, sino que había «muchos más supervisores europeos y españoles». «Queremos que se detallen las deficiencias y carencias y las razones que llevaron al fracaso del proyecto, cuyos responsables no hay que buscar lejos de aquí», zanjan los ecologistas.