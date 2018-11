Vía libre en Xàtiva al nuevo McDonald's tras el derribo del viejo DIA

La antigua nave de Supemercados DIA en el polígono de acceso a Xàtiva está siendo reducida a escombros, pero la parcela no va a quedarse vacía mucho tiempo. La franquicia de comida rápida McDonald's ha obtenido la licencia para la construcción en este emplazamiento de su nuevo local, que tendrá una planta de forma rectangular y ocupará 319 metros cuadrados. Como avanzó Levante-EMV, la cadena se muda de la que ha sido su ubicación en los últimos 20 años por la caducidad de la servidumbre que tenía concedida tanto para el tránsito de peatones y coches como para el aparcamiento frente al actual negocio. El nuevo restaurante mantendrá el punto de venta 24 horas, la terraza y la zona de juegos. Además, se habilitará un aparcamiento con 48 plazas y se urbanizará una zona con carriles de circulación y parterres. El informe favorable del arquitecto municipal del ayuntamiento únicamente puso una pega al proyecto de McDonald's: el monoposte de carácter publicitario que la mercantil pretende instalar no puede superar los 11 metros de altura, con tal de no alterar la silueta de la ciudad y la vista del castillo. La intención del restaurante era hacerlo más grande. El informe también advierte a la empresa de que, en caso de efectuar nuevas conexiones con las redes de alcantarillado o agua potable, previamente al inicio de las obras ha de solicitar licencia de conexión, de acuerdo a las indicaciones de los técnicos municipales.



25.000 euros de ingresos

Los permisos de obra concedidos a la franquicia han reportado al Ayuntamiento de Xàtiva unos ingresos de casi 25.000 euros y marcan un plazo de ejecución de dos meses para los trabajos. El negocio incrementará todavía más la actividad en la zona, en ebullición tras la apertura del nuevo Family Cash. La parcela actual donde se halla McDonald's quedará a libre disposición de Burger King una vez finalizada la servidumbre.