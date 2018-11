Arranca la secció oficial del Mon·Doc hui amb «Hard as indie» després de l'estrena d'anit

Hard as indie obri les projeccions aquesta vesprada en el primer dia de secció competitiva de la Mostra de Cinema Documental de Montaverner, Mon·Doc. Es tracta d'un treball sobre el complicat rodatge de la pel·lícula El Cosmonauta, primer llargmetratge finançat per crowfunding i pensat per a ser distribuït amb llicència creative commons de forma gratuïta per internet. El que semblava que seria el final del projecte es va convertir en el principi dels problemes. La sessió serà a les 18.00 hores a l'auditori Luis Peiró. La mostra s'engegava anit amb la gala inaugural i la projecció del documental Espais de pau en temps de guerra.

En finalitzar aquesta primera projecció de hui, a les 20 hores es podrà vore Wake Up! ¿Qué harías tú para cambiar el mundo?, una reflexió sobre la situació del món en general i quines accions podríem emprendre per a millorar-lo, tot envoltat de música reagge i un ambient distés, ple d'amor, pau, solidaritat, justícia i igualtat.

Tancarà el primer dia de projeccions el documental musical Disculpin les molèsties. El Sobrino del Diablo, programat per a les 22.30 hores. És un treball que ens acosta la música de Juan Gómez, artista àcid, divertit i intel·ligent, però que també reflexiona sobre la política en la música i l'anarquisme. Presentarà el documental el director del mateix, Nando Caballero. La programació comleta està a la web http://montdoc.blogspot.com.es.