Duelo en las alturas entre el Olímpic y el Saguntino, líder y segundo en la tabla

El Olímpic afronta una nueva defensa del liderato del grupo IV de Tercera División en la Murta. Mañana, a las 17 horas, recibirá al segundo clasificado, el At.Saguntino „un solo punto los separa„ «un equipo intenso y con buenos jugadores», ha destacado el entrenador, Jero López, que encara el partido con las bajas por sanción de Carlos Martínez y Pepín. Berna es duda, aunque se espera que hoy complete el entrenamiento con normalidad y mañana esté a disposición del técnico. Adri se recupera de su lesión y en breve se puede incorporar al grupo.

El club quiere contar con el mayor número de aficionados posible y ha vuelto a ofrecer entradas a precios más económicos. Así, hasta hoy cualquier aficionado puede adquirir entradas a 10 y 5 ? (tribuna y general). Mañana, en taquilla, costarán 15 y 10 ?. Ante el Alzira fueron 600 los espectadores que acudieron a la Murta y mañana el club quiere mejorar dicha cifra y «estar a la altura de lo que nos piden los aficionados».

La semana ha supuesto el cobro de un mes de las nóminas de los jugadores y cuerpo técnico tras una transferencia de Sudeva, y la deuda ahora es de una quincena. El pago ha aportado tranquilidad a la plantilla, aunque el entrenador, Jero López, sigue pidiendo que cuanto antes acabe la incertidumbre respecto al futuro inmediato del club. Mientras tanto, «hemos demostrado que no hay dudas en la plantilla, todos queremos estar arriba. Hay un compromiso colectivo». El director deportivo, Eduardo Rifaterra, es la persona de contacto entre el grupo y Sudeva.

Si el pago se considera una buena noticia, no tan buena ha sido la rescisión del contrato con el delantero Álex Cortell. En el escueto comunicado oficial el club explicó que se ha llegado a un acuerdo «con el jugador para la rescisión del contrato que le unía con el club. La segunda etapa del delantero de Moncada ha llegado a su fin antes de lo esperado». El jugador anunció en redes sociales su marcha, argumentando un incumplimiento de las promesas realizadas, en concreto por el representante de Sudeva, Anuj Gupta. Se da la circunstancia de que hace unas semanas el jugador recibió una oferta para jugar en el extranjero pero a Sudeva le pareció insuficiente la cantidad que se le ofrecía como compensación al club. La baja de Cortell no puede ser suplida a día de hoy por una sanción impuesta por la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana al club de Xàtiva, que le impide realizar cualquier trámite, y eso incluye tramitar altas.



Mal horario para el Atzeneta

Tras la primera derrota en casa, el Atzeneta vuelve a verse las caras con otro filial, en este caso, el Elche B. Un encuentro donde el rival no será el único obstáculo a salvar. El horario, mañana domingo a las 11.30, será otro de los elementos que pueden jugar en contra del Atzeneta, al estar más habituado el cuadro local que el taronja. El técnico, Roberto Granero, piensa que «el equipo que está más acostumbrado tiene ventaja porque te cambia descanso y alimentación. De todas formas, si el resultado no es favorable no será por el horario».

El conjunto de la Vall se enfrenta a un Elche B en horas bajas, metido en el pozo del descenso. Pese a ello, «ha ganado mucho en consistencia deportiva. En las últimas fechas es un equipo solvente y muy serio, en el sentido de que es difícil hacerles gol», asegura un Roberto Granero que tiene muy claro que «si nosotros conseguimos ponernos por delante, tendremos mucho ganado. Aun así, es un rival que no le pierde la cara al partido porque lleva una progresión ascendente, al menos en su juego». Por el bando atzenetero no estarán Javi Corbalán por sanción, ni Fuentes por lesión; mientras que será duda Jorge Moltó por una fuerte sobrecarga.